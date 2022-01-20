Akıllı telefon kullanıcılarının öncelikleri yıllar içinde değişti. Artık çoğu tüketici kamera, donanım ve hatta stilden ödün vermeyen ve bunları uygun fiyata sunan çok yönlü bir cihaz istiyor. Tüm bu değişen ihtiyaçları karşılamak ise zor. Ancak bu doğrultuda Vivo Y21 kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayabilir.

Vivo Y21, rahat bir tutuş sağlarken aynı zamanda şık ve sıra dışı bir görünüme sahip bir telefon. Kalınlığı da 8,0 mm olan telefon olukça ince bir gövdeye sahip. Ekranda su damlası çentiği içerisinde ön kameraya yer verilirken güçlü parmak izi tarayıcı tutuş pozisyona uygun bir şekilde kasanın yanında konumlandırılmış. Bu sayede telefonun ekran kilidini tek hamlede açabilirsiniz. Vivo'nun ekran sensörü yerine yan taraftaki güç düğmesine monte edilmiş parmak izi okuyucusu da hızlı çalışıyor. Renk seçenekleri anlamında burada İnci Beyazı ve Metalik Mavi yer alıyor.

Vivo Y21, 1600 x720 piksel HD+ çözünürlük ve 60 Hz yenileme hızı sunan 6,51 inç ekranla geliyor. HD Halo ekran, kullanıcılara canlı renkler sunuyor. Buradaki ekran, film izlemekten oyun oynamaya kadar pek çok iş için ideal. Göz Koruma Modu ise daha rahat bir kullanım deneyimi için mavi ışığı filtreliyor. Görüntü oranı 20:9 olan ekranın piksel yoğunluğu ise ortalama 270 ppi. Ekranın telefonun ön panelinin yüzde 81.8’lik kısmını kapladığını da belirtmekte fayda var. Ekranının parlaklığı ve keskinliği, telefonda bir şeyler izlemeyi keyifli hale getiriyor. Buradaki 60Hz yenileme hızı da ideal denebilir. iPhone 12 Pro Max de 60Hz ekranla gelmişti. Şu da var ki bu fiyat kategorisindeki bazı telefonlarda yüksek yenileme hızlarına sahip 1080p ekranlar bulunduğundan, bu durum bazıları için hayal kırıklığı yaratabilir.

Vivo Y21, Android 11 ve Funtouch OS 11.1 ile çalışıyor. Funtouch OS, son derece özelleştirilebilir ve kullanışlı özelliklerle dolu. Kullanıcı arayüzü, daha düz simgeler, görsel öğeler ve nötr renkler arasında daha fazla boş alan ile temiz bir görünüm sunuyor. FunTouch OS, aynı zamanda ultra oyun modu, daha verimli ekran yakalama, güvenlik taraması ve AI düzenleyici gibi şık animasyonlar ve telefonunuzu özelleştirmek için bir dizi başka özellikle birlikte geliyor. "Dinamik efektler" menüsünden şarj etme ve yüz kilidi açma için animasyonları değiştirebilirsiniz. Sorunsuz ve kesintisiz oyun oynamanıza yardımcı olmak için Ultra Oyun Modu da mevcut. Ayrıca ekran görüntüsü almak ve ekranları bölmek için S-capture ve Smart Split araçlarına da sahipsiniz. Telefon gücünü MediaTek’in Helio P35 işlemcisinden alıyor. Oyunlarda ısınmayı engellemek için dört bileşenden oluşan soğutma çözümü bulunan Y21, veri bağlantısı, sistem işlem hızı ve güç tasarrufu performansını artırmak için vivo Multi-Turbo 5.0 barındırıyor. 4 GB RAM’e sahip olan modelde genişletilmiş RAM seçeneği ile uygulamalar arasında geçişi daha da akıcı hale getirmek için 1 GB’a kadar boş ROM alanınız genişletilmiş RAM olarak kullanılabiliyor. Ayrıca buradaki üçlü kart yuvası sayesinde microSD kart desteği ile 64 GB’lık depolama alanı 1 TB’a kadar genişletilebiliyor.

Vivo Y21’in teknik donanımı, ortalama bir kullanıcının günlük işlerini yapması için oldukça yeterli bir performans sergiliyor. Bir yandan sosyal medya uygulamalarını veya internet tarayıcısını kullanırken, diğer taraftan da arka planda müzik dinlerken bir sorunla karşılaşılmıyor. Ana ekran sayfaları arasında hızlı biçimde geçiş yapabilen Y21, pek çok uygulamayı da hızlı biçimde başlatılabiliyor. Buna ek olarak telefon anlamında da yetenekli. PUBG Mobile ve Call of Duty gibi zorlu oyunları burada rahatlıkla çalıştırabilirsiniz. Oyunlarda hiçbir takılma istemeyenler, grafik seviyesini aşağıya çekebilir. Zarif bir akıllı telefon olan Vivo Y21, 18W hızlı şarj destekli 5000 mAh kapasiteli pille geliyor. 5000 mAh kapasiteli pil, gerçek kullanımda bir günü çıkarmak için fazlasıyla yeterli. Hatta kullanıma bağlı olarak iki günlük pil ömrü de görebilirsiniz. Kutudan çıkan 18W şarj cihazıyla Vivo Y21, 0’dan tam şarja yaklaşık 2 saatte çıkabiliyor. 52 dakikada ise 0’dan %70'e kadar doldurulabiliyor. Bir saatlik PUBG oturumu pilin %10'unu; benzer şekilde, sosyal medya uygulamalarında 30 dakika takılmak ise ortalama %5’ini tüketiyor.

Telefonun arka kısmında 13 MP geniş açı ve 2 MP makro sensörler bulunuyor. Ön tarafında ise 8 MP çözünürlüğünde geniş açılı kamera mevcut. Arka kamerayla ortam yeterince aydınlık olduğunda detay ve kontrastın iyi olduğu canlı kareler yakalanabiliyor. Deklanşör hızı, çerçeve içindeki ayrıntıların çoğunu yakalamak için yeterince iyi. Düşük ışıkta ise yapay zeka ve gece modu iyi bir iş çıkarıyor. Bu sayede hafif loş ışıklı iç mekanlarda çekilen karelerdeki renkler de dengeli görünüyor. Kamera, HDR modu aktifken renklerle biraz fazla oynayabiliyor. Makro sensör, yeterince iyi görünen ayrıntılı çekimler yapabiliyor. Kısaca Vivo Y21’in kamerası, sosyal medyada paylaşılacak fotoğraflar çekmek isteyenler için yeterli bir performans sergiliyor. Ön kamera ise selfie’ler ve video görüşmeler için sağlam bir kalite sunuyor. Video tarafında Vivo Y21’in hem arka hem de ön kamerasıyla 1080p video kaydı yapılabiliyor. Bu videolar makul kalitede olsa da, renkler normalden biraz doygun görünebiliyor. Kamerada optik görüntü sabitleme özelliğinin bulunmaması biraz titreme hissettirebiliyor.

Vivo Y21, bütçesi kısıtlı olanlar için güvenilir bir Android telefon. İnce kenar profili ve hafif gövdesi onu şık bir telefon yapıyor. Ekran, ortalamanın üstünde parlaklık ve görüntü kalitesiyle farklı ortamlarda ve senaryolarda iyi bir kullanım imkanı sağlıyor. Tek hoparlörlü ses sistemi çok güçlü değil ama anı kurtarmak için yeterli. Bu arada ses kalitesi çok tiz değil, ancak bas etkisinden yoksun. İşlemci gerek günlük işlerde gerek oyun tarafında tatmin edici. Pil kapasitesi de günümüz standartlarının biraz altında ama günü kurtarmada size yardımcı olacaktır. Kameraları ile Vivo Y21, çoğu ortamda yeteri kadar tatmin edici fotoğraflar ve videolar çekebiliyor. Özel günleriniz için de buradaki kamera sistemi yeterli olacaktır. Kısaca bütçenizi zorlamadan standart işleri yapılabileceğiniz ve PUBG gibi oyunları oynayabileceğiniz bir telefon arıyorsanız Vivo Y21 modeline bakabilirsiniz.