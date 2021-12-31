Vivo TWS 2 ANC, AirPods Pro'dan ilham alan bir tasarım taşıyor. Beyaz model özellikle Apple'ın sunduklarına benzerken, Starry Blue rengi iki tonlu tasarımı ve renk değiştirmesiyle öne çıkıyor. Kulaklıklar, kısa gövdeleri sayesinde oldukça hafif ve saatlerce bunları kullandıktan sonra bile kulakları yormuyor. Her tomurcuk 5 gram, şarj kutusu ise 33 gram ağırlığında. Her tomurcukta 12,2 mm sürücü, ses alma ve gürültü engellemeyi yöneten üç mikrofon bulunuyor. Tomurcuklardan iyi bir sızdırmazlık elde etmek için kulağınıza yerleştirdikten sonra saat yönünün tersine ufaktan döndürün. Kutunun içinden küçük, orta ve büyük silikon kulak uçları çıkıyor. Kutuda ayrıca şarj için USB-C’den USB-A kablosu çıkıyor. Yapı kalitesi açısından kulaklıklar, parmak izi ve leke çekmesine rağmen sağlam hissettiriyor. Kasanın kapağı kırılgan değil ama kasayı salladığınızda biraz titriyor. Kasanın altında USB-C girişi ve ön tarafta LED durum sensörlü bir eşleştirme düğmesi bulunuyor.

Vivo TWS 2 ANC, Android 6.0+ işletim sistemli telefon veya tabletle çalışan Google Fast Pair'i sunuyor. Kulaklıklar Bluetooth 5.2 üzerinden bağlanıyor ve Qualcomms'un aptX Adaptive codec'ini destekliyor. Bu kulaklıklar ayrıca geleneksel A2DP Bluetooth protokolünün iki katı olan 6 Mbps yüksek bant genişliğine sahip QHS iletimini kullanıyor. Vivo, aynı zamanda sinyal alımını iyileştiren ve şirket içinde geliştirilmiş bir Bluetooth anten tasarımına sahip. Qualcomm'un aptX ve QHS bant genişliği iletiminin Vivo'nun Bluetooth anten modifikasyonu ile birleşmesi, DEEP-HD Audio olarak adlandırılıyor. Ancak sorun şu ki bu, bazı Vivo telefonlarda çalışıyor. Bu nedenle kullanıcılar başka bir cihazda kulaklığın gerçek potansiyelden yararlanamıyor. Tomurcuklar, 40dB'ye kadar gürültü azaltma özelliğine sahip Dinamik ANC'nin yanı sıra ortam seslerine izin veren bir şeffaflık modu sunuyor. Böylece çevrenizden daha fazla haberdar olabilirsiniz. Dizüstü bilgisayar ve telefon arasında geçiş yaparken birkaç saniye gecikme fark etseniz de bu bağlantı iyi çalışıyor. Kulaklıktaki basınca duyarlı dokunmatik kontrollerle sesinizi ve aramalarınızı kontrol edebilir veya Google Asistan'ı çağırmak için iki parmakla sıkıştırabilirsiniz. Vivo'nun kulaklık uygulaması, en sade yardımcı uygulamalardan biri. Burada herhangi bir ses profili veya ses ayarı yok. Yalnızca ANC denetimleri, yeniden eşleme ve kulaklık algılama elde ediyorsunuz.

Buradaki ses kalitesi kendi segmentine göre gayet iyi. Ortalar anlaşılır ve yüksekler net olsa da baslar çok yüksek değil. 12,2 mm sürücüler dengeli bir ses profili üretiyor. Ancak bunu kişisel zevkinize daha iyi uyacak şekilde ayarlama imkanınız yok. Vivo’daki Şeffaflık ve ANC modları arasında geçiş yapmak önemli bir fark yaratıyor. ANC ile kendinizi olduğunuzda ortamdan soyutlayabilirsiniz. Aramalar sırasında, karşı taraftaki insanlar sesinizi yüksek ve net şekilde duyabiliyor. Film veya YouTube videolarını izlerken de önemli bir gecikme olmuyor.

Vivo, kulaklığın ANC kapalıyken tek şarjla 29 saate kadar dayanabileceğini iddia ediyor. Kulaklıklar aktif gürültü engelleme özelliği etkinken yaklaşık 5 saat çalışabiliyor. ANC olmadan ise kulaklık 7 saatten fazla ayakta kalabiliyor. Huawei ve Samsung'un daha üst düzey modelleri daha hızlı şarj sunsa da Vivo, bir buçuk saatte sıfırdan yüzde yüze çıkabiliyor. Kablosuz şarj ise burada yok.

Vivo TWS 2 ANC, kullanıcılarına iyi bir ses deneyimi sunabiliyor. Aktif gürültü engelleme özelliğinin varlığı ise bu kulaklığın en önemli özelliklerinden biri olarak öne çıkıyor. Günlük ya da dışarıda egzersiz yaparken rahatlıkla kullanılabilecek bir kulaklık arayanlar Vivo’nun bu kulaklığına bakabilir.