Viyadükten atlayan genç ağır yaralandı
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, Atatürk Viyadüğü’ne çıkan Turgut K. (26), yaklaşık 15 metre yükseklikten atladı. Dere yatağına düşüp, ağır yaralanan Turgut K., hastaneye kaldırıldı
Turgut K., Atatürk Viyadüğü’nün demir korkuluklarına çıktı. Viyadük yanında bulunan parktakilerin, 'Yapma' bağrışları arasında Turgut K., kendisini 15 metre yükseklikten boşluğa bıraktı.
GÜÇLÜKLE ÇIKARTILDI
Dere yatağına düşen Turgut K.’yı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla Turgut K., düştüğü dere yatağından güçlükle çıkartıldı.
DURUMU CİDDİ
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Turgut G., Çerkezköy Devlet Hastanesi’nde kaldırılarak tedaviye alınırken, durumunun ciddi olduğu öğrenildi.