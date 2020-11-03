Avusturya’nın başkenti Viyana'da düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı duyuruldu. Polisten yapılan açıklamada, silahlı saldırganlardan birinin gözaltına alındığı, diğerinin ise etkisiz hale getirildiği belirtildi. Avusturya İçişleri Bakanı Karl Nehammer, Viyana’da düzenlenen silahlı saldırının terör eylemi olduğunu açıkladı.

Avusturya medyası, bazı restoranlardaki vatandaşların rehin alındığını duyurdu.

Hayatını kaybedenler arasında bir polis memurunun da bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

DHA







