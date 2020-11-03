Dünya Viyana'da terör saldırısı: Ölüler ve yaralılar var

Viyana'da terör saldırısı: Ölüler ve yaralılar var

Dünya

Viyana'da terör saldırısı: Ölüler ve yaralılar var

Avusturya’nın başkenti Viyana'da düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Polisten yapılan açıklamada, saldırıların birden fazla kişi tarafından kentin 6 farklı noktasında düzenlendiği belirtildi.

03 Kasım 2020, Salı 01:40 Son Güncelleme:
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Avusturya’nın başkenti Viyana'da düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı duyuruldu. Polisten yapılan açıklamada, silahlı saldırganlardan birinin gözaltına alındığı, diğerinin ise etkisiz hale getirildiği belirtildi. Avusturya İçişleri Bakanı Karl Nehammer, Viyana’da düzenlenen silahlı saldırının terör eylemi olduğunu açıkladı.

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Avusturya medyası, bazı restoranlardaki vatandaşların rehin alındığını duyurdu.

Hayatını kaybedenler arasında bir polis memurunun da bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

DHA


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