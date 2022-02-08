Vizesiz gidilen ülkeler özellikle turizm amaçlı yolculuklarda tercih ediliyor. Vize işlemlerinin uzun sürmesi, bazen verilmeyen vizeler, seyahat planını olumsuz etkiliyor. Bu nedenle de tatilini yurt dışında yapmak isteyen pek çok kişi tatil planını vizesiz gidilen ülkelere göre yapıyor. İşte, Türkiye’den vize istemeyen ülkelerin listesi…

TÜRKİYE’DEN VİZE İSTEMEYEN ÜLKELER LİSTESİ 2022

Andorra: Avrupa kıtasında yer alan Andorra’ya umuma mahsus pasaport sahipleri 90 gün süre ile vizesiz seyahat edebilir.

Antigua ve Barbuda: Kuzey Amerika’daki Antigua ve Barbuda’ya 180 gün için vize almadan giriş yapılabiliyor.

Arjantin: Güney Amerika’da yer alan Arjantin’e 90 gün süre ile bordo pasaportun ile seyahat edebiliyor.

Arnavutluk: Arnavutluk’a gitmek için umuma mahsus pasaport sahiplerinin 90 gün süren seyahatleri için vize almasına gerek bulunmuyor.

Azerbaycan: Azerbaycan sınır kapısında vize alınarak 30 gün süreliğine ziyaret edilebiliyor.

Not: Sadece Haydar Aliyev Bakü Havalimanı’ndan ve 30 Günlük sınırda vize alınabiliyor. Eğer deniz veya kara yoluyla gidilecekse de Azerbaycan Konsolosluğu’ndan vize alınması gerekiyor.

Bahamalar: Kuzey Amerika’da yer alan Bahamalar’a vizesiz giriş yapılabiliyor. Fakat sınır kapısında turizm amacıyla seyahat edildiğinin ispatlanması gerekiyor.

Bahreyn: Bahreyn’e sınır kapısında 15 günlük vize alarak giriş yapılabiliyor.

Not: Turistik seyahatlerde vizeyi sınır kapılarında 15 gün ikamet süreli (gerektiğinde 15 gün uzatılabilir) olarak alınabiliyor.

Barbados: Barbados’a 90 gün süreli vizesiz giriş yapılabiliyor.

Belarus-Beyaz Rusya: Belarus’a vize almadan umuma mahsus pasaport ile 30 gün süreliğine vizesiz seyahat mümkün.

Belize: Kuzey Amerika’da bulunan Belize’ye umuma mahsus pasaport ile 90 gün süreliğine vizesiz seyahat edilebiliyor.

Bolivya: Güney Amerika’da bulunan Bolivya, umuma mahsus pasaport sahiplerine 90 gün süreliğine vizeden muaf.

Bosna-Hersek: Bosna-Hersek’e gidecek umuma mahsus pasaport sahipleri 90 gün süreliğine vizeden muaftır.

Botsvana: Afrika kıtasındaki Botsvana’ya sadece bordo pasaport ile vizesiz giriş yapılabiliyor.

Brezilya: Güney Amerika ülkesi Brezilya da 90 gün süreliğine vizeden muaf.

Brunei: Brunei’ye umuma mahsus pasaport sahipleri 30 gün süreliğine vizesiz giriş yapabiliyor.

Doğu Timor: Kapıda vize alarak 30 günlüğüne vizesiz Doğu Timor ziyaret edilebiliyor.

Dominika: Kuzey Amerika’daki Dominika umuma mahsus (bordo) pasaport sahiplerine 21 gün vizesiz giriş hakkı tanıyor.

Dominik Cumhuriyeti: Kuzey Amerika’da bulunan Dominik Cumhuriyeti sınır kapısında yaklaşık 30 dolar karşılığında 30 gün geçerli vize vermektedir. (2018)

Ekvador: Güney Amerika’da bulunana Ekvador turistlik amaçlı seyahatler için 90 günlük muafiyet sağlıyor.

El Salvador: Kuzey Amerika’da yer alan El Salvador bordo pasaport sahiplerine 90 gün vizesiz seyahat hakkı tanıyor.

Endonezya: Asya kıtasında bulunan Endonezya’ya gitmek için sınır kapısında 30 günlük vize alınabiliyor. Yeşil pasaport sahipleri ise 14 gün için vizesiz giriş yapabiliyor.

Ermenistan: Ermenistan, sadece bordo pasaport sahiplerine havayoluyla gidildiğinde sınırda 120 günlük vize muafiyeti tanıyor. Siyah, Gri, Yeşil Pasaport sahipleri de vizeye tabi ve sınırda vize alamıyor.

Fas: Afrika kıtasının önemli turistlik rotalarından biri olan Fas’a 90 gün için vizesiz seyahat edilebiliyor.

Fiji: Bir Okyanusya ülkesi olan Fiji’ye 90 gün için vizesiz giriş yapılabiliyor.

Fildişi Sahili: Afrika’daki Fildişi Sahili’ne online vize alarak seyahat edebilmek mümkün.

Not: Online vize yalnızca Abidjan Havalimanı’ndan girişlerde geçerli. Vize, başvurudan en geç 48 saat içinde hazırlanıp e-mail olarak gönderiliyor.

Filipinler: Filipinler’e bordo pasaport sahipleri 30 gün için vizesiz giriş yapabiliyor.

Filistin: Filistin’e eğer direkt Gazze’ye gidilecekse 30 gün vizesiz seyahat edilebiliyor. Ancak İsrail üzerinden geçiş yapılacaksa, İsrail vizesi alınması gerekiyor.

Guatemala: Kuzey Amerika ülkesi, Guatemala 90 gün vizesiz giriş hakkı tanımaktadır.

Güney Afrika Cumhuriyeti: Güney Afrika Cumhuriyeti sınır kapısında vize alınarak 30 gün için seyahat edilebiliyor.

Güney Kore: Asya kıtasında bulunan Güney Kore için vizesiz seyahat süresi 3 ay.

Gürcistan: Gürcistan, Türk vatandaşlarının kimlikle seyahat edebildiği ülkelerden biri. Gürcistan, 1 yıl için vizesiz giriş imkânı veriyor.

Haiti: Kuzey Amerika’da bulunan Haiti için kapıda 90 gün geçerli vize alınabiliyor.

Not: Havaalanında 10 ABD Doları karşılığında 90 gün kalma imkanı veren ve turist kartı olarak adlandırılan giriş vizesi alarak ülkeye giriş yapılabiliyor. (2018)

Honduras: Kuzey Amerika’da yer alan Honduras, 90 gün için vize muafiyeti uyguluyor.

Hong Kong: Hong Kong, 90 gün vizesiz giriş imkânı vermektedir. Tek şart bordo pasaportunun 6 ay geçerliliği olması.

Irak: Irak, 10 gün için kapıda vize imkânı tanıyan ülkeler arasında yer alıyor.

Not: Yalnızca bordo pasaport sahipleri üçüncü bir ülkeye uğramadan havayoluyla doğrudan Bağdat, Basra, Necef ve Musul’a seyahatlerinde sınırda vize alabiliyor.

İran: İran, Türk vatandaşlarına vizesiz olarak 90 günlüğüne seyahat imkanı sağlıyor.

Jamaika: Kuzey Amerika ülkesi Jamaika’ya umuma mahsus pasaport sahipleri 90 gün için vizesiz giriş yapabiliyor.

Japonya: Japonya da Türk vatandaşlarına vizesiz olarak 90 günlüğüne seyahat imkânı tanıyan ülkeler arasında bulunuyor.

KKTC: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türk vatandaşlarının kimlikle vize almadan seyahat edebildikleri bir diğer ülke. KKTC’ye gitmek için pasaporta da ihtiyacın yok.

Kamboçya: Asya kıtasında yer alan Kamboçya, bordo pasaport sahiplerine 30 gün için kapıda vize imkânı sağlıyor.

Not: Türkiye’deki Kamboçya Fahri Konsolosluk’undan veya sınır kapısından vize alınabiliyor.

Karadağ: Karadağ, 90 günü geçmemek kaydıyla vizesiz seyahat imkanı sunuyor.

Katar: Katar, umuma mahsus pasaport sahiplerine 30 gün süreliğine vizesiz giriş muafiyeti tanıyor.

Kazakistan: Kazakistan da umuma mahsus pasaport sahiplerine 30 gün süreliğine vizesiz giriş muafiyeti tanıyan ülkeler arasında yer alıyor.

Kenya: Afrika kıtasındaki Kenya’ya online vize alarak seyahat edilebiliyor.

Not: İnternetten vize başvurusu yapılıyor. 2 iş günü içinde vize çıkıyor. Bir kopyasını yanınıza alıyorsunuz. Bazı durumlarda sınırda da manuel vize işlemleri yapılması gerekebiliyor.

Kırgızistan: Kırgızistan, Türk vatandaşlarına 1 ay için vize muafiyeti sağlıyor.

Kolombiya: Güney Amerika’da bulunan Kolombiya’ya 90 gün için vizesiz seyahat edebilmek mümkün.

Komor Federe İslam Cumhuriyeti: Sınır kapısında vize alarak Komor Federe İslam Cumhuriyeti’ne giriş yapılabiliyor.

Not: Sınırda vize alırken her şekilde davetiye, otel rezervasyonu ve uçak bileti gibi belgeleri de ibraz etmek gerekebiliyor.