Vizesiz gidilen ülkeler 2022! Türkiye’den vize istemeyen ülkeler hangileri?
Vizesiz gidilen ülkeler, 2022 yılının ilk aylarından itibaren gerek turizm gerek diğer nedenlerle yurt dışına çıkacak vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılıyor. 2022 yılı itibariyle pek çok ülkeye girişlerde vize istenmiyor, bazılarında ise vize işlemleri online olarak kolaylıkla yapılabiliyor. Peki, Türkiye’den vize istemeyen ülkeler hangileri? İşte, 2022 vizesiz gidiler ülkelerin listesi…
08 Şubat 2022, Salı 18:13 Son Güncelleme:
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Vizesiz gidilen ülkeler özellikle turizm amaçlı yolculuklarda tercih ediliyor. Vize işlemlerinin uzun sürmesi, bazen verilmeyen vizeler, seyahat planını olumsuz etkiliyor. Bu nedenle de tatilini yurt dışında yapmak isteyen pek çok kişi tatil planını vizesiz gidilen ülkelere göre yapıyor. İşte, Türkiye’den vize istemeyen ülkelerin listesi…
TÜRKİYE’DEN VİZE İSTEMEYEN ÜLKELER LİSTESİ 2022
- Andorra: Avrupa kıtasında yer alan Andorra’ya umuma mahsus pasaport sahipleri 90 gün süre ile vizesiz seyahat edebilir.
- Antigua ve Barbuda: Kuzey Amerika’daki Antigua ve Barbuda’ya 180 gün için vize almadan giriş yapılabiliyor.
- Arjantin: Güney Amerika’da yer alan Arjantin’e 90 gün süre ile bordo pasaportun ile seyahat edebiliyor.
- Arnavutluk: Arnavutluk’a gitmek için umuma mahsus pasaport sahiplerinin 90 gün süren seyahatleri için vize almasına gerek bulunmuyor.
- Azerbaycan: Azerbaycan sınır kapısında vize alınarak 30 gün süreliğine ziyaret edilebiliyor.
Not: Sadece Haydar Aliyev Bakü Havalimanı’ndan ve 30 Günlük sınırda vize alınabiliyor. Eğer deniz veya kara yoluyla gidilecekse de Azerbaycan Konsolosluğu’ndan vize alınması gerekiyor.
- Bahamalar: Kuzey Amerika’da yer alan Bahamalar’a vizesiz giriş yapılabiliyor. Fakat sınır kapısında turizm amacıyla seyahat edildiğinin ispatlanması gerekiyor.
- Bahreyn: Bahreyn’e sınır kapısında 15 günlük vize alarak giriş yapılabiliyor.
Not: Turistik seyahatlerde vizeyi sınır kapılarında 15 gün ikamet süreli (gerektiğinde 15 gün uzatılabilir) olarak alınabiliyor.
- Barbados: Barbados’a 90 gün süreli vizesiz giriş yapılabiliyor.
- Belarus-Beyaz Rusya: Belarus’a vize almadan umuma mahsus pasaport ile 30 gün süreliğine vizesiz seyahat mümkün.
- Belize: Kuzey Amerika’da bulunan Belize’ye umuma mahsus pasaport ile 90 gün süreliğine vizesiz seyahat edilebiliyor.
- Bolivya: Güney Amerika’da bulunan Bolivya, umuma mahsus pasaport sahiplerine 90 gün süreliğine vizeden muaf.
- Bosna-Hersek: Bosna-Hersek’e gidecek umuma mahsus pasaport sahipleri 90 gün süreliğine vizeden muaftır.
- Botsvana: Afrika kıtasındaki Botsvana’ya sadece bordo pasaport ile vizesiz giriş yapılabiliyor.
- Brezilya: Güney Amerika ülkesi Brezilya da 90 gün süreliğine vizeden muaf.
- Brunei: Brunei’ye umuma mahsus pasaport sahipleri 30 gün süreliğine vizesiz giriş yapabiliyor.
- Doğu Timor: Kapıda vize alarak 30 günlüğüne vizesiz Doğu Timor ziyaret edilebiliyor.
- Dominika: Kuzey Amerika’daki Dominika umuma mahsus (bordo) pasaport sahiplerine 21 gün vizesiz giriş hakkı tanıyor.
- Dominik Cumhuriyeti: Kuzey Amerika’da bulunan Dominik Cumhuriyeti sınır kapısında yaklaşık 30 dolar karşılığında 30 gün geçerli vize vermektedir. (2018)
- Ekvador: Güney Amerika’da bulunana Ekvador turistlik amaçlı seyahatler için 90 günlük muafiyet sağlıyor.
- El Salvador: Kuzey Amerika’da yer alan El Salvador bordo pasaport sahiplerine 90 gün vizesiz seyahat hakkı tanıyor.
- Endonezya: Asya kıtasında bulunan Endonezya’ya gitmek için sınır kapısında 30 günlük vize alınabiliyor. Yeşil pasaport sahipleri ise 14 gün için vizesiz giriş yapabiliyor.
- Ermenistan: Ermenistan, sadece bordo pasaport sahiplerine havayoluyla gidildiğinde sınırda 120 günlük vize muafiyeti tanıyor. Siyah, Gri, Yeşil Pasaport sahipleri de vizeye tabi ve sınırda vize alamıyor.
- Fas: Afrika kıtasının önemli turistlik rotalarından biri olan Fas’a 90 gün için vizesiz seyahat edilebiliyor.
- Fiji: Bir Okyanusya ülkesi olan Fiji’ye 90 gün için vizesiz giriş yapılabiliyor.
- Fildişi Sahili: Afrika’daki Fildişi Sahili’ne online vize alarak seyahat edebilmek mümkün.
Not: Online vize yalnızca Abidjan Havalimanı’ndan girişlerde geçerli. Vize, başvurudan en geç 48 saat içinde hazırlanıp e-mail olarak gönderiliyor.
- Filipinler: Filipinler’e bordo pasaport sahipleri 30 gün için vizesiz giriş yapabiliyor.
- Filistin: Filistin’e eğer direkt Gazze’ye gidilecekse 30 gün vizesiz seyahat edilebiliyor. Ancak İsrail üzerinden geçiş yapılacaksa, İsrail vizesi alınması gerekiyor.
- Guatemala: Kuzey Amerika ülkesi, Guatemala 90 gün vizesiz giriş hakkı tanımaktadır.
- Güney Afrika Cumhuriyeti: Güney Afrika Cumhuriyeti sınır kapısında vize alınarak 30 gün için seyahat edilebiliyor.
- Güney Kore: Asya kıtasında bulunan Güney Kore için vizesiz seyahat süresi 3 ay.
- Gürcistan: Gürcistan, Türk vatandaşlarının kimlikle seyahat edebildiği ülkelerden biri. Gürcistan, 1 yıl için vizesiz giriş imkânı veriyor.
- Haiti: Kuzey Amerika’da bulunan Haiti için kapıda 90 gün geçerli vize alınabiliyor.
Not: Havaalanında 10 ABD Doları karşılığında 90 gün kalma imkanı veren ve turist kartı olarak adlandırılan giriş vizesi alarak ülkeye giriş yapılabiliyor. (2018)
- Honduras: Kuzey Amerika’da yer alan Honduras, 90 gün için vize muafiyeti uyguluyor.
- Hong Kong: Hong Kong, 90 gün vizesiz giriş imkânı vermektedir. Tek şart bordo pasaportunun 6 ay geçerliliği olması.
- Irak: Irak, 10 gün için kapıda vize imkânı tanıyan ülkeler arasında yer alıyor.
- Not: Yalnızca bordo pasaport sahipleri üçüncü bir ülkeye uğramadan havayoluyla doğrudan Bağdat, Basra, Necef ve Musul’a seyahatlerinde sınırda vize alabiliyor.
- İran: İran, Türk vatandaşlarına vizesiz olarak 90 günlüğüne seyahat imkanı sağlıyor.
- Jamaika: Kuzey Amerika ülkesi Jamaika’ya umuma mahsus pasaport sahipleri 90 gün için vizesiz giriş yapabiliyor.
- Japonya: Japonya da Türk vatandaşlarına vizesiz olarak 90 günlüğüne seyahat imkânı tanıyan ülkeler arasında bulunuyor.
- KKTC: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türk vatandaşlarının kimlikle vize almadan seyahat edebildikleri bir diğer ülke. KKTC’ye gitmek için pasaporta da ihtiyacın yok.
- Kamboçya: Asya kıtasında yer alan Kamboçya, bordo pasaport sahiplerine 30 gün için kapıda vize imkânı sağlıyor.
Not: Türkiye’deki Kamboçya Fahri Konsolosluk’undan veya sınır kapısından vize alınabiliyor.
- Karadağ: Karadağ, 90 günü geçmemek kaydıyla vizesiz seyahat imkanı sunuyor.
- Katar: Katar, umuma mahsus pasaport sahiplerine 30 gün süreliğine vizesiz giriş muafiyeti tanıyor.
- Kazakistan: Kazakistan da umuma mahsus pasaport sahiplerine 30 gün süreliğine vizesiz giriş muafiyeti tanıyan ülkeler arasında yer alıyor.
- Kenya: Afrika kıtasındaki Kenya’ya online vize alarak seyahat edilebiliyor.
- Not: İnternetten vize başvurusu yapılıyor. 2 iş günü içinde vize çıkıyor. Bir kopyasını yanınıza alıyorsunuz. Bazı durumlarda sınırda da manuel vize işlemleri yapılması gerekebiliyor.
- Kırgızistan: Kırgızistan, Türk vatandaşlarına 1 ay için vize muafiyeti sağlıyor.
- Kolombiya: Güney Amerika’da bulunan Kolombiya’ya 90 gün için vizesiz seyahat edebilmek mümkün.
- Komor Federe İslam Cumhuriyeti: Sınır kapısında vize alarak Komor Federe İslam Cumhuriyeti’ne giriş yapılabiliyor.
Not: Sınırda vize alırken her şekilde davetiye, otel rezervasyonu ve uçak bileti gibi belgeleri de ibraz etmek gerekebiliyor.
- Kosova: Kosova, 180 gün içinde 90 günü aşmamak şartıyla vize muafiyeti sağlıyor.
- Kosta Rika: Bir Orta Amerika ülkesi olan Kosta Rika, bordo pasaport sahiplerine 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla vize muafiyeti tanıyor.
- Lübnan: Lübnan da 180 gün içinde 90 günü geçmemek kaydıyla vize muafiyeti tanıyan ülkeler arasında bulunuyor.
- Madagaskar: Madagaskar’a kapıda vize alarak 90 gün için giriş yapılabiliyor.
- Makau: Makau, 30 gün için vize istemeyen Asya ülkeleri arasında yer alıyor.
- Makedonya: Makedonya, 90 gün süreliğine vize almaya gerek olmayan ülkelerden
- Maldivler: Maldivler 30 gün için bordo pasaport sahiplerine vizesiz giriş hakkı tanıyor.
- Malezya: Malezya, bordo pasaport sahibi Türk vatandaşlarından 90 gün süreliğine vize istemeyen ülkeler arasında bulunuyor.
- Mauritius: Bir Afrika ülkesi olan Mauritius, 30 güne kadar vizesiz seyahat imkanı sunuyor.
- Meksika: Meksika’ya havayolu ile giriş yapmak koşuluyla online vize alarak 30 günlüğüne seyahat edebilirsin.
- Moğolistan: Moğolistan, 30 gün için vize istemeyen Asya ülkeleri arasında bulunuyor.
- Moldova: Moldova, 90 gün için umuma mahsus pasaport sahiplerine vize muafiyeti tanıyor.
- Nikaragua: Nikaragua, Türk vatandaşlarına 90 gün için vizesiz seyahat izni veriyor.
- Niue: Okyanusya kıtasında bulunan Niue ülkesine 30 gün için vizesiz seyahat edilebiliyor.
- Özbekistan: Özbekistan da 30 gün için vizesiz seyahat edilebilen ülkeler arasında yer alıyor.
- Palau: Okyanusya kıtasında yer alan Palau’ya süresiz bir şekilde vize almadan seyahat edebilmek mümkün.
- Panama: Panama, Türk vatandaşlarına 6 ay vizesiz seyahat imkanı sağlıyor.
- Paraguay: 180 gün içinde 90 günü aşmamak koşuluyla Paraguay’a seyahat edilebiliyor.
- Peru: Peru da 180 gün içinde 90 günü aşmamak koşuluyla seyahat edilebilen ülkeler arasında.
- Ruanda: İnternetten online vize alarak Ruanda’ya seyahat etmek mümkün. Online vize 4 iş günü içinde hazırlanıyor.
- Samoa: Bir Okyanusya ülkesi olan Samoa’ya 60 gün süreliğine kapıda vize alarak giriş yapılabiliyor.
- Sao Tome ve Principe: Türk vatandaşları 15 gün için ülkeyi vizesiz seyahat edebiliyor.
- Saint Kitts (Saint Christoper) ve Nevis Adaları: 180 gün içinde 90 günü aşmamak koşuluyla vize muafiyeti uygulayan ülkeler arasında yer alıyor.
- Saint Lucia: 6 hafta için Saint Lucia’ya bordo pasaport sahipleri vize olmadan giriş yapabiliyor.
- Saint Vincent ve Grenadinler Adaları: 90 gün vizesiz seyahat edilebilen ada ülkeleri arasında Saint Vincent ve Grenadinler Adaları da yer alıyor.
- Senegal: Senegal’e online vize alarak kolayca giriş yapılabiliyor.
- Seyşeller: Seyşeller’e gitmek isteyenlerin 90 gün için vize almasına gerek yok.
- Sırbistan: Bir Balkan ülkesi olan Sırbistan, 180 gün içinde 90 günü aşmamak koşuluyla ile vizesiz seyahate imkan tanıyor.
- Singapur: Singapur, 90 gün için vize istemeyen Asya ülkeleri arasında bulunuyor.
- Sri Lanka: Sri Lanka’ya sınır kapısında vize alarak veya online vize başvurusu yaparak 30 gün süreliğine seyahat edilebiliyor.
- Suriye: Suriye, her 6 ay içinde ilk giriş tarihinden itibaren geçerli olacak biçimde 90 gün vize muafiyeti tanıyor.
- Svaziland: Svaziland, 30 gün için vize istemeyen Afrika ülkeleri arasında bulunuyor.
- Şili: Türk vatandaşları Şili’ye 90 gün için vize almadan giriş yapabiliyor.
- Tacikistan: Bordo pasaport sahipleri Tacikistan’a online vize alarak 60 gün için seyahat edebiliyor.
- Tanzanya: Sınır kapısında 50 Dolar (2018) ödeyerek vize imkanı sunan Tanzanya’ya 90 gün için seyahat edilebiliyor.
- Tayland: Tayland, 30 gün için vize istemeyen Asya ülkeleri arasında bulunuyor.
- Tayvan: Tayvan’a kapıda vize alınarak 30 gün süreliğine giriş yapılabiliyor. Ancak, ülkeye giriş yapacakların yanında 2 adet vesikalık fotoğraf yanında bulundurması gerekiyor.
- Togo: Togo için Lomé Havaalanı’nda ve kara sınır kapılarında vize alınabiliyor.
- Tonga: Okyanusya ülkesi Tonga’ya seyahat için 31 günlük kapıda vize almak mümkün.
- Trinidad ve Tobago: Türk vatandaşlarına 30 gün vize muafiyeti tanıyor.
- Tunus: Tunus’a 90 gün için vize almadan seyahat edilebiliyor.
- Turks ve Caicos Adaları: Turks ve Caicos Adaları da Türk vatandaşlarına 90 gün için vize muafiyeti sunuyor.
- Tuvalu: Okyanusya’da yer alan Tuvalu’ya vize almadan süresiz seyahat edilebiliyor.
- Ukrayna: Ukrayna, Türk vatandaşlarının çipli ve fotoğraflı kimlikle seyahat edebileceği ülkeler arasında bulunuyor. Ayrıca pasaportla girişte 60 güne kadar vize istemiyor.
- Umman: Umman’a gitmek için sınır kapısında 30 günlük vize alınabiliyor.
- Uruguay: Güney Amerika ülkesi Uruguay’a 90 güne kadar vizesiz seyahat etmek mümkün.
- Ürdün: Ürdün, 180 gün içinde 90 günü aşmamak şartıyla Türk vatandaşlarına vize muafiyeti sağlıyor.
- Vanuatu: Bir Okyanusya ülkesi olan Vanuatu’ya 30 gün için vizesiz seyahat edilebiliyor.
- Venezuela: Venezuela, bordo pasaport sahiplerinden 90 güne kadar olan seyahatleri için vize istemiyor.
- İngiliz Virjin Adaları: 30 güne kadar vizesiz seyahat imkânı sağlıyor.
- Zambiya: Kapıda vize alarak 30 gün için Zambiya seyahati gerçekleştirilebiliyor.
- Zimbabve: Online vize alarak Zimbabve’ye giriş yapılabiliyor. Vize 2 gün içinde hazırlanıyor.