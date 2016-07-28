Satın almanın ardından Vizio aynı markayla üretime devam edecek ancak artık patronları Çinli olacak. Vizio daha çok UHD televizyonları ile ön plana çıkan bir markaydı ve Çinli LeEco’da Çin’in önemli stream içerik üreticilerinden biri. Akıllı televizyonlar ve akıllı telefonlar için içerikler üreten LeEco’nun kısa süre öncesine kadar ismi LeTV idi.

Vizio’nun satışındaki önemli bir detay ise, şirketin kurucusu William Wang’ın Vizio’ya bağlı diğer girişimi Inscape’in farklı bir şirket olarak yoluna devam edecek olması ancak Vizio ile bağlantısını sürdürecek. Inscape, akıllı TV’lerin içine yerleştirilen özel donanım ve uygulamalar sayesinde, tüm televizyonları birer reyting cihazına dönüştürüyor ve hangi televizyonda hangi programın seyredildiğini, izleyicilerin TV kullanım alışkanlıklarını ölçebiliyor.

Inscape uygulaması ile yüklü olarak gelmesi planlanan Vizio televiyonları izleyicilerden gelen veri akışı sayesinde ilgili TV kanallarına izleyici alışkanlıklarına dair verinin satılmasını mümkün kılacak. Böylece Inkspace ve ortaklık kurduğu TV üreticileri televizyonlar kullanıma girdikten sonra da para kazanmaya devam edebilecekler.

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