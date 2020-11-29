Vizonların ardından corona virüs bulaşan kediler de itlaf edildi
Danimarka ve Amerika'da pek çok vizonun itlaf edilmesinin ardından Danimarka'da corona virüs sebebiyle kediler de itlaf edildi.
29 Kasım 2020, Pazar 09:10 Son Güncelleme:
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Danimarka'da corona virüsün yayılmasını önlemek için itlaf edilen vizonların, gömüldükleri toplu mezarlardan yüzeye doğru çıkması ülkede endişeye yol açmıştı.
Dagbladet Holstebro-Struer gazetesinin haberine göre, Devlet Serum Enstitüsü (SSI), geçtiğimiz günlerde itlafına başlanan vizonların bulunduğu 7 vizon çiftliğindeki 33 kediye Kovid-19 testi yaptı. İki çiftlikteki kedilerin 12'sinde virüse rastladı ve bazı kediler itlaf edildi.
Kaç kedin itlaf edildiğine dair bilgi verilmedi
Kedi hakları derneği Kattens Vaern Direktörü Lone Nielsen, kedilerin itlaf edilmesinde Enstitüye yardım ettiklerini doğruladı. Nielsen, kaç kedinin itlaf edildiği konusunda bilgi vermedi.
Başbakan gözyaşlarını tutamamıştı
Kürkleri için yetiştirilen milyonlarca vizonun itlaf edildiği Danimarka'da Başbakan Mette Frederiksen yaşananlardan ötürü özür diledi. Frederiksen, konuşması sırasında gözyaşlarına hakim olamadı.