Vizontele filmi, her şeyin çok geç ulaştığı bir kasabaya gelen televizyonun halk arasında nasıl karşılandığına dair komik bir hikayeyi izleyiciye sunuyor. İlginç diyalogları, karakterleri ve çekim mekanları ile oldukça beğeni toplayan filmin oyuncu kadrosunda ise Yılmaz Erdoğan, Altan Erkekli, Demet Akbağ ve Cem Yılmaz gibi ünlü isimler yer alıyor….

VİZONTELE NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

2000 yılında çekilen Vizontele filminin hikayesi Hakkâri'de geçiyor ancak şehirde çekim yapmanın zorluğu sebebiyle filmin çekimleri, Van'ın Gevaş ilçesinde gerçekleştirildi.

VİZONTELE FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Vizontele filmi 1974 yılının başlarında Van'ın Gevaş ilçesine ilk defa bir televizyon gelmesini ve halkın televizyona verdiği tepkiyi anlatıyor.

Kasaba halkı televizyonun yani kendi aralarındaki söylemiyle vizontelenin ne olduğu ne işe yaradığı hakkında bir bilgiye sahip değildir. Hali hazırda da zaten coğrafi konum nedeniyle kasana yaşanan gelişmelerden en son haberi olan yerlerdendir. TRT tarafından kasabaya sürgün olarak gönderilen memurlar televizyonun alıcısını kurmadan Ankara’ya geri dönerler.

Belediye Başkanı Nazmi ise bu işin üstesinden gelmek için şehrin delisi olarak bilinen Emin'den yardım ister. Emin aslında deli değildir ve kendine has bir yaşam tarzına sahiptir. Ayrıca teknolojik aletlere ilgisi vardır ve bütün radyoları tamir edebilmektedir.

VİZONTELE FİLMİNİN OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ