Vladikavkaz'daki çığ sonrası Türk şoförler otoyolda mahsur kaldı
Rusya'nın güneybatısındaki Kuzey Osetya Özerk Cumhuriyeti'nin başkenti Vladikavkaz kenti yakınlarında meydana gelen çığ felaketi nedeniyle Türk şoförler otoyolda mahsur kaldı.
17 Şubat 2021, Çarşamba 16:54 Son Güncelleme:
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Rusya’nın güneybatısındaki Kuzey Osetya Özerk Cumhuriyeti'nin başkenti olan Vladikavkaz kenti yakınlarında çığ felaketi yaşandı. Otoyola düşen çığ nedeniyle çok sayıdaki TIR ve otomobilin yollarda mahsur kaldığı ifade edildi. Çığ altında mahsur kalanlar arasında Türk şoförlerinin de bulunduğu ifade edildi. Karlar altında kalan TIR sürücüleri mahsur kaldıkları o anları telefona kaydetti. Vladikavkaz kentinde kar kalınlığının 25 cm'in üzerinde olduğu ifade edilirken, termometrelerin eksi 17'e kadar düştüğü belirtildi.
DHA
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