Vodafone’un İstanbul Esenyurt’ta hayata geçirdiği güneş enerjisi sistemi, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel ve Vodafone Türkiye Teknik Bölgeler Direktörü Adem Özdemir’in katılımıyla düzenlenen online toplantıda tanıtıldı. Vodafone’da üç temel değer alanından birinin “çevre” olduğuna dikkat çeken Hasan Süel, şunları söyledi:

“Vodafone olarak, iklim değişikliği konusunda acil önlem alınması ve özellikle şirketlerin operasyonel performansından kaynaklı etkilerin en az düzeye indirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Çevre üzerindeki etkimizi yarı yarıya azaltmakla kalmayıp, herkes için daha sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunabileceğimiz konusunda pozitif ve iyimseriz. Sera gazı emisyonlarımızı azaltma, yenilenebilir elektrik kaynaklarına geçme ve enerji verimliliğimizi artırma taahhütlerimiz ile Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’ndan iklim hedefine odaklanan SKA 13'ü ve temiz enerjiye odaklanan SKA 7'yi destekliyoruz. Önemli odak alanlarımızdan biri olan yenilenebilir enerji sistemleri konusunda, 2025 yılına kadar satın aldığımız elektriğin %100’ünü yenilenebilir enerji kaynaklarından tedarik etmeyi ve sera gazı emisyonlarımızı %50 azaltmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda, enerji ihtiyacımızı azaltırken, müşterilerimizin artan veri talebini karşılayacak şekilde şebekemize ve veri merkezlerimize enerji verimliliği konusunda yatırım yapıyoruz. Adana Bulut Teknoloji Merkezimizin ardından İstanbul Esenyurt Teknoloji Merkezimizde de toplam 3,2 milyon TL’lik yatırımla güneş enerjisi santrali kurduk. Santralimiz, Türkiye’de ve Vodafone Grubu içinde bir teknoloji merkezinde kurulan en büyük kapasiteli güneş enerjisi santrali olma özelliğini taşıyor. Toplam 475 kWp kurulu güce sahip santralimizde yılda 628 MWh enerji üretmeyi hedefliyoruz. Bu merkezden servis alan veri merkezi müşterilerimizin %51’ine ve bulut müşterilerimizin %100’üne yenilenebilir enerjiyle servis vereceğiz. Vodafone olarak, çevresel etkimizi azaltmak üzere dijital yetkinliklerimizi kullanarak yenilenebilir ve alternatif enerji kaynaklarına yatırım yapmaya devam edeceğiz.”

Uluslararası standartlarda yönetiliyor

Teknoloji merkezlerindeki enerji yönetimini uluslararası standartlara göre yapan Vodafone, Esenyurt Teknoloji Merkezi dahil ana merkezlerinde enerji yönetimini ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi doğrultusunda gerçekleştiriyor. Enerji verimliliği denetlemelerinde Premium Enerji Verimli Veri Merkezi sertifikası alan Esenyurt Teknoloji Merkezi’nde gölgeleme, kablolama, ısı gibi nedenlerle oluşan kayıpların en düşük seviyeye indirildiği bir sistem kuruldu. Çevreye etkiyi azaltmak için 3 bin metrekarelik alanda toplam 1.424 yüksek verimli PV panel kullanılırken, bahçede kurulan çift eksenli güneş takip sistemiyle konvansiyonel sisteme kıyasla enerji üretim performansında %27 artış sağlandı.

Yapay Zekâ ile %30 enerji tasarrufu

Vodafone, teknoloji merkezlerinin altyapısını son 4 yıldır Yapay Zekâ ile yönetiyor. Makine öğrenmesi mantığıyla çalışan Yapay Zekâ, verimliliği ve esnekliği artırıyor. Esenyurt Teknoloji Merkezi dahil Türkiye ve KKTC’de toplam 15 merkezde Yapay Zekâ teknolojisini kullanan Vodafone, bu merkezlerin iklimlendirme altyapısında ortalama %30 enerji tasarrufu sağlıyor. Vodafone, Yapay Zekâ ile yılda 8 GWh’in üzerinde tasarruf elde ediyor.

Hedef, yılda 3 GWh yeşil enerji üretimi

Vodafone, önümüzdeki 2 yılda İzmir, Tuzla ve Diyarbakır’daki teknoloji merkezlerinde de güneş enerjisi santrali kuracak. Adana’daki güneş enerjisi projesinin ikinci fazını da tamamlayacak olan Vodafone, toplam 5 ana teknoloji merkezini kapsayan yenilenebilir enerji yatırımlarıyla, 2 MWp kurulu güce ulaşmayı, yıllık yaklaşık 3 GWh yeşil enerji üretmeyi ve yılda 1.451 ton karbon salımının önüne geçmeyi hedefliyor.

3 yılda 24 GWh tasarruf

Teknoloji yatırımlarının artmasına rağmen büyümeden ve yatırımlardan kaynaklı enerji artışını dengeleyerek teknoloji merkezlerindeki enerji tüketimi artışını durduran Vodafone, geçtiğimiz mali yıl enerji tüketimlerinde %4,7 azalma sağladı. Son 3 yılda 24 GWh tasarruf elde eden Vodafone, 12 bin 447 ton karbon salımının da önüne geçti.

Enerji verimliliği için farklı uygulamalar

Türkiye’deki teknoloji merkezlerinde enerji verimliliği sağlamak için farklı inisiyatifler de uygulayan Vodafone, İzmir’deki teknoloji merkezinin iklimlendirme altyapısında “Değişken Hızlı Fan Yönetimi” uygulaması ile %14 enerji tasarrufu sağlıyor. 2020 itibarıyla 50 rüzgâr türbini ve tamamen yenilenebilir enerji kullanan 10 baz istasyonu bulunan şirket, 25 baz istasyonunda başladığı solar hibrit enerjili istasyon uygulaması ile bu istasyonlarda şebekeden %25 daha az elektrik alıyor. 2019/20 mali yılında teknoloji ve veri merkezlerindeki enerji tüketimini bir önceki yıla göre %4,7 ofis binalarındakini ise %2 azaltan Vodafone’un toplam enerji tüketimi %1 azaldı. Vodafone ayrıca, karbon salımlarında en büyük etkisi olan baz istasyonları başına sera gazı yoğunluğunu %5, birim veri başına sera gazı yoğunluğunu ise %27 azalttı.