Vodafone e-ticarette yeni pazaryeri kurdu

Vodafone, şimdi de online alışveriş platformu Her Şey Yanımda’yı hizmete sundu. Vodafone, “Her Şey Yanımda” ile müşterilerine tüm alışverişlerini dijital bir platform üzerinden yapma imkânı sunacak.

Her Şey Yanımda’da Akıllı Telefon, Elektronik, Giyim, Küçük Ev Aletleri, Ev-Yaşam, Anne-Çocuk, Spor-Outdoor, Hobi, Kozmetik, Dijital Uygulamalar ve Servisler olmak üzere 10 ana kategori ve 100’den fazla alt kategoride 500 bini aşkın ürün bulunuyor. “Her Şey Yanımda” ile ilk bir yılda aylık 50 milyonun üzerinde tıklanmaya ve 1 milyonu aşkın siparişe ulaşmayı hedefleyen Vodafone, nihai hedefini ise e-ticaret sektöründe 3 yıl içinde en büyük 3 oyuncudan biri olmak olarak duyurdu.

Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, “Türkiye’de online ticaret pazarı 2020’de yüzde 76 büyümeyle 100 milyar doların üzerinde bir ciroya erişti. Bu pazarın içindeki en büyük pasta 60 milyar TL ciroyla online pazar yerlerine ait. Pandemi ile birlikte oluşan kullanım artışı devam ediyor. Online tarafta yerleşen alışkanlığın kaybolmayacağını ve geriye gitmeyeceğini net şekilde görebiliyoruz” dedi.