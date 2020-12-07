Vodafone, online market servislerinden istegelsin iş birliğiyle sunduğu yeni Süpermarket Yanımda hizmetiyle, telekom sektöründe online süpermarket alışverişini sahiplenen ilk şirket oldu. Vodafone müşterileri, Vodafone Yanımda Fırsatlar Dünyası üzerinden erişebilecekleri Süpermarket Yanımda ile market alışverişlerini online olarak hızlı, kolay ve güvenilir bir biçimde yapmanın yanı sıra her alışverişte GB kazanma fırsatına da sahip olacak. Vodafone, 27 kategoride 7 bini aşkın ürünün sunulacağı Süpermarket Yanımda ile ayda 100 bin market alışverişine ulaşmayı hedefliyor.

Vodafone Yanımda kullanıcıları, uygulamanın ana sayfasına veya Fırsatlar Dünyası’na girerek Süpermarket Yanımda sekmesine ulaşabilecek. Meyve-sebzeden et ve süt ürünlerine, anne bebek ürünlerinden teknolojik cihazlara, tekstil ürünlerinden evcil hayvan malzemelerine kadar istegelsin’in sunduğu binlerce ürünü ve Süpermarket Yanımda’ya özel kampanyaları Vodafone tasarımıyla deneyimleyecek olan müşteriler, istedikleri ürünleri sepete atıp ödemelerini Vodafone güvencesiyle kolayca yapabilecek. Ödeme yapıldıktan sonra, istegelsin dağıtım ekipleri, belirtilen saatte Süpermarket Yanımda adına teslimatı gerçekleştirecek. İptal ve iade süreçlerini Süpermarket Yanımda adına istegelsin yönetecek.

Halihazırda sadece Vodafone’luların kullanımına açık olan Süpermarket Yanımda servisi, çok yakında diğer operatör müşterilerinin de kullanımına açılacak. Şu an için İstanbul, Kocaeli, Ankara ve Bodrum’da kullanılabilen Süpermarket Yanımda, önümüzdeki dönemde diğer şehirlerde de hizmet vermeye başlayacak.

Vodafone müşterileri, Süpermarket Yanımda ile hem online market alışverişlerini rahat ve hızlı bir şekilde yapabilecek, hem de GB kazanabilecek. Vodafone, Süpermarket Yanımda’yı ilk kez kullanan müşterilerine haftalık 10 GB, daha sonra her kullanım için haftalık 2 GB hediye edecek. Ayrıca, lansmana özel olarak, Süpermarket Yanımda’yı ilk kez kullanan müşterilere 100 TL ve üzeri alışverişlerde 20 TL indirim sunulacak. Diğer yandan, Vodafone Red’e geçen müşteriler de Aralık ortası itibarıyla Süpermarket Yanımda’da 50 TL indirim kazanacak.

Süpermarket Yanımda kullanıcıları, istegelsin’in Vodafone müşterileri için hazırlayacağı çok özel kampanyalardan da yararlanabilecek. Buna göre, istegelsin’in platformunda olan 200’den fazla özel fiyat ve “2 alana 1 bedava” gibi 100’den fazla özel kampanya Süpermarket Yanımda’da da geçerli olacak. Kampanyalar her 2 haftada bir yenilenecek.