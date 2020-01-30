Abdullah Avcı ile yollarını ayıran ve Sergen Yalçın'ı 1,5 yıllığına takımın başına getiren Beşiktaş'ta 47 yaşındaki teknik adam için Vodafone Park'ta imza töreni düzenlendi. Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'nın yerine Sergen Yalçın resmen göreve getirildi. Yalçın'ın imza töreni Vodafone Park'ta 19.03'te başladı.

Sergen Yalçın: Hayatımda hiç bu kadar heyecanlanmadım

Sergen Yalçın konuşmasında "Çok heyecanlıyım. İki cümle söylersem yeterli olacak. Belki de hayatımda şu anda olduğu kadar hiç heyecanlanmadım. Başkanımıza ve yönetimimize teşekkür ediyorum bize bu şansı verdiğinden dolayı. Milyonlarca Beşiktaş taraftarına teşekkür ediyorum, bu kadar destek gerçekten benim için mükemmel. Herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum." dedi.

Beşiktaş efsanesi Sergen Yalçın için düzenlenen imza törenini seyretmek isteyen taraftarlar, stat etrafında uzun kuyruklar oluşturdu.

Emniyet güçleri yoğun güvenlik önlemi alırken, stada giriş için oluşan kuyruğun yüzlerce metre olması dikkatlerden kaçmadı.





DHA-İHA-AA