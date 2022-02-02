Vodafone Türkiye 2021-22 mali yılı 3. çeyrek sonuçlarını açıkladı

2021-22 mali yılının 3. çeyrek sonu itibarıyla Vodafone Türkiye'nin mobil abone sayısı 24,2 milyon olarak gerçekleşti. M2M (Makinelerarası İletişim) dahil toplam mobil abone sayısı ise 27,0 milyon oldu. Üçüncü çeyrekte şirketin faturalı abone sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 1,2 milyon artışla 16,4 milyona çıkarak, toplam abone bazının yüzde 67,9'unu oluşturdu.

Vodafone Türkiye'nin sabit genişbant abone sayısı son 12 ayda 99,6 bin net artışla 3. çeyrek sonunda 1,3 milyonu aştı. Vodafone Türkiye abonelerinin toplam data kullanımı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 28,2 artışla 796 petabyte'ı aştı. Türkiye'nin 81 ilinde 24,5 bini aşkın 4.5G iletişim noktası ile hizmet veren Vodafone Türkiye, 4.5G'de en geniş kapsamaya sahip operatör olmayı sürdürdü.

Vodafone Yanımda, Online Self Servis ve Vodafone TV uygulamaları gibi dijital kanallarını kullanan aylık aktif müşteri sayısı 18 milyonu aştı. Bu müşterilerin aylık toplam etkileşimi ise 500 milyonu buldu.