Vodafone Türkiye birinci çeyrek sonuçlarını açıkladı

İlk çeyrekte, Vodafone Türkiye'nin mobil abone sayısı 24 milyonu aşarken M2M (Makineler arası iletişim) dahil toplam mobil abone sayısı ise 26,6 milyona ulaştı. Şirket, faturalı abone sayısını geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 1,1 milyon artış ile 15,7 milyona çıkardı.

Türkiye'nin 81 ilinde 24 bini aşkın 4.5G iletişim noktası ile hizmet veren Vodafone Türkiye böylece 4.5G'de en geniş kapsamaya sahip operatör olmayı sürdürdü.

Genişbant teknolojilerinde de müşterilerine en iyi hizmeti sunmaya devam eden Vodafone Türkiye’nin sabit genişbant abone sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 128 bin artışla 1,2 milyona ulaştı.

Tüm kanallarda dijitalleşme odağıyla faaliyetlerini sürdüren Vodafone Türkiye, müşterilerine uçtan uca sadeleştirilmiş bir dijital deneyim yaşatmak için çalışmalarını hız kesmeden sürdürdü. Vodafone'un "Vodafone Yanımda", Online Self Servis ve Vodafone TV uygulamaları gibi dijital kanallarını kullanan aylık aktif müşteri sayısı 17,2 milyona ulaştı.

Mali yılın ilk çeyreğinde Vodafone Türkiye müşterilerinin toplam mobil data kullanımı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %40,3 artışla 742,2 petabyte'a yükseldi.

Dijital servislerde büyümeyi hedefleyen Vodafone, geleneksel Sabit Ses Santrali (PBX) altyapısını yeni nesil çözümlerle buluta taşıyan yerli teknoloji ve yazılım şirketi FGS’nin %50’sini satın aldı. FGS, Türkiye’deki tüm sektörlere hizmet veren bir firma olmaya devam edecek. %100 Türk şirketi olan FGS’nin ürün ve hizmetleri diğer Vodafone ülkelerine de ihraç edilecek.

Daha sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunma hedefiyle faaliyet gösteren Vodafone Türkiye, şebekesini ve ofislerinde kullandığı elektriğin tamamını yenilenebilir enerji kaynaklarından kullanmaya başladı. Böylece %100 yenilenebilir enerji hedefine planlanan tarihten 3 yıl daha erken ulaşan Vodafone Türkiye, şebekesinin tamamında %100 yenilenebilir enerji kullanan ilk ve tek operatör oldu.