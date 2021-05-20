Vodafone Türkiye, mali yıl sonuçlarını açıkladı

Vodafone Türkiye, 2020-21 mali yılı servis gelirlerini, geçen yıla göre %15,4 artırarak 14,1 milyar TL’ye çıkardı. Şirketin Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr’ı (FAVÖK) %16,2 artış ile yaklaşık 4,6 milyar TL’yi aştı.Şirketin mobil müşteri sayısı 2020-21 mali yıl sonu itibarıyla 23,7 milyona ulaştı. M2M (Makineler arası iletişim) dahil toplam mobil abone sayısı ise 26,1 milyon oldu. Şirket faturalı abone sayısını ise son bir yılda yaklaşık 1,1 milyon artış ile 15,5 milyona çıkarken, şirketin toplam bazının %65,3’ünü faturalı aboneler oluşturdu. Şirket, bu mali yılda bir önceki yıla kıyasla 171 bin müşteri kazanarak toplam 1,2 milyon müşteriyi aştı. Dijital kanallarını kullanan aylık aktif müşteri sayısı 16,9 milyona yükselen Vodafone’un dijital kanallarını kullanan müşterilerinin aylık toplam etkileşimi 670 milyona yaklaştı.

"YENİ NESİL TELEKOM ŞİRKETİNE DÖNÜŞMEYİ HEDEFLİYORUZ"

2020-21 mali yılı sonuçlarını değerlendiren Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy şöyle dedi:

“Türkiye’de uzun vadeli bir yatırımcı olarak bulunuyoruz. 2020-21 mali yılında toplam 1,9 milyar TL yatırım yaparak Türkiye ekonomisine ve dijitalleşmeye katkıda bulunduk. Son 15 yılda yaptığımız toplam yatırım miktarı ise yaklaşık 26 milyar TL’ye ulaştı. 2025 yılına kadar Türkiye’nin en hızlı büyüyen dijital servisler şirketi olmayı hedefliyoruz. Ülkemizin ve sektörümüzün geleceğine duyduğumuz güvenle yatırımlarımıza devam edeceğiz.”