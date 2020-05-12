Vodafone Türkiye’nin mobil müşteri sayısı 2019-20 mali yıl sonu itibarıyla 23.5 milyon olurken, şirketin 4.5G müşteri sayısı da yıl sonu itibarıyla 17.5 milyona ulaştı. Türkiye’nin 81 ilinde 20 bini aşkın 4.5G iletişim noktası ile hizmet veren Vodafone Türkiye, böylece 4.5G’de en geniş kapsamaya sahip operatör olmayı sürdürdü.

Vodafone Türkiye’nin sabit genişbantta büyümesi devam etti. Şirket, bu mali yılda bir önceki yıla kıyasla 174 bin müşteri kazanarak toplam 1.1 milyon müşteriye ulaştı.

Müşterilerinin dijital yol arkadaşı olmayı hedefleyen Vodafone’un “Vodafone Yanımda”, Online Self Servis ve Vodafone TV uygulamaları gibi dijital kanallarını kullanan aylık aktif müşteri sayısı 16.2 milyona yükseldi. Mali yılın son çeyreğinde Vodafone’un dijital kanallarını kullanan müşterilerinin aylık toplam etkileşimi 650 milyona yaklaştı.

Vodafone’un geliştirdiği, doğal konuşmayı anlayan ve dijital kanallar içinde kullanıcıların yazışarak işlemlerini yapmasını sağlayan kişisel dijital asistan TOBi, aylık 1 milyon tekil kullanıcı ve toplam 2,3 milyon sohbet sayısına ulaşarak bir rekora imza attı. Salgın döneminde koronavirüse ilişkin sorulara da yanıt vermeye başlayan TOBi, müşterilere “14 Kural” ile ilgili bilgilendirme yapıyor, ihtiyaç dahilinde Sağlık Bakanlığının web sitesine ya da 184 Alo Sabim hattına yönlendirme sağlıyor. Vodafone’luların Eğitim Bilişim Ağı (EBA) konusunda sorularını da yanıtsız bırakmayan TOBİ, online eğitim portalları, bu portallardaki internet ihtiyaçları ve salgından korunma yöntemleri gibi birçok yeni soruyu hızlıca öğrenerek kullanıcıların taleplerini karşılar hale geldi.

Mali yılın son çeyreğinde Vodafone Türkiye müşterilerinin kişi başı aylık mobil data kullanımı 6.2 GB’a ulaştı. Vodafone Türkiye müşterilerinin toplam mobil data kullanımı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 41.2 artışla 1600 petabyte’a yükseldi.











