Riot Games ve Vodafone yeni bir iş birliğine imza attı. İş birliği kapsamında iki şirket, Türkiye’nin ilk 5G Wild Rift Mobil Turnuvası’nı da düzenleyecek. “Vodafone FreeZone Wild Rift 5G Turnuvası” adıyla 30 Haziran’da düzenlenecek etkinlik, 5G üzerinden canlı yayınlanacak.

Birçok oyunu portföyünde bulunduran ve gençlere inernetten yemeden oyun deneyimi sunan FreeZone Gaming, kütüphanesine League of Legends: Wild Rift'i de ekledi. Vodafone bundan sonraki süreçte FreeZone’lu gençlere “Wild Rift”i internetinden yemeden ve en düşük ping garantisiyle oynama ayrıcalığı sunuyor.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, “Markamızla 5 yıl önce adım attığımız espor pazarına 31 milyon TL’lik yatırım yaptık. Önümüzdeki 5 yılda bu yatırımımızı iki katına çıkarmayı hedefliyoruz. Gaming portföyümüzle 2018’den bugüne 1 milyonu aşkın kullanıcıya ulaştık. Şimdi de 4 yıldır iş ortağımız olan Riot Games ile gençlere yeni bir oyun faydası sunmak üzere harekete geçtik” dedi.



