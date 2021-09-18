Türkiye’deki 15’inci yılını kutlayan Vodafone, Politika Analiz Laboratuvarı işbirliğiyle ekonomik etki analizi hazırladı. Buna göre şirketin 15 yılda Türkiye ekonomisine sağladığı Gayri Safi Yurtiçi Hasıla katkısının değeri 334 milyar TL’ye ulaşırken, toplam yatırımının hacmi ise 63 milyar TL olarak gerçekleşti. Şu an 24 milyon adet müşterisi olan şirket, Türkiye’yi bir ‘mükemmeliyet merkezi’ olarak konumlamayı hedefliyor.

YERLİYE REKOR DESTEK

Analizin ayrıntılarını İzmir’de düzenlenen toplantıda anlatan Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Engin Aksoy, “2020-21 mali yılında, toplam 58 bin kişilik doğrudan ve dolaylı istihdam oluşturduk. Vodafone Holding bünyesinde sağlanan her 1 kişilik istihdam, Türkiye ekonomisinde 41 kişilik istihdamı tetikliyor. Yerli ve milli üretimi çok önemsiyoruz. Son 5 yılda 553 milyon TL’lik alımı yerli belgeli ürünlerden sağladık. Vodafone, bugüne kadar ULAK kapsamında 24.5 milyon TL’lik yerli alım gerçekleştirdi” dedi.

AR-GE HARCAMALARI

3 bine aşkın çalışana sahip Vodafone’un 2017-2021 arasında araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) harcamaları 54.3 milyon TL’ye ulaştı. Şirketin sosyal faaliyetlerinde önemli rol oynayan Türkiye Vodafone Vakfı da son 14 yılda değeri 104.3 milyon TL olan 16 projeye destek oldu. Bu projelerle, 1.1 milyonu çocuk ve genç olmak üzere toplam 4.2 milyon kişiye ulaşıldı. Vodafone’un abone başına enerji tüketimi yüzde 12 düştü. Şirket, 2040’a kadar da karbon nötr olmayı hedefliyor.

PANDEMİ İLE MÜCADELE PAKETİ

Şirketin pandemiyle mücadele kapsamında bireysel müşterileri, bayi çalışanları ve kurumsal müşterileri kapsayan destek paketlerinin toplam değeri 114,7 milyon TL oldu. Bu tutar, pandemi sürecinde sağlık çalışanlarına, aile hekimlerine, Sağlık Bakanlığı saha personeline, öğrencilere, bakımevlerine farklı miktarlarda sağlanan internet paketleri, hediye dakikalar ve indirimlerin yanı sıra yardım kampanyalarına katılım ve hastanelere solunum cihazı desteğini içeriyor.