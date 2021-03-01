Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, “Bir yeni nesil telekom şirketi olarak, sadece iletişim hizmetleri sunmanın ötesine geçiyor ve finanstan sigortaya, farklı iş alanlarında da varlık gösteriyoruz. Hedefimiz, 2025 yılına kadar Türkiye’nin en hızlı büyüyen dijital servisler şirketi olmak” dedi.

“5G’DE GLOBAL DENEYİMİMİZİ TÜRKİYE'YE TAŞIYORUZ"

Toplam yatırımlarının %99’unu teknoloji yatırımlarının oluşturduğuna dikkat çeken Aksoy, şunları kaydetti: “Ülkemizin teknoloji haritasında önemli bir yere sahibiz. Tüm baz istasyonlarımızın neredeyse tamamında 4.5G hizmeti sağlıyoruz. Altyapımızı yeni nesil teknolojilerle geliştirmeye devam ediyoruz. Yapay Zekâ’ya dayanan Smart SON akıllı şebeke teknolojisini şebekesinde ilk ve en yaygın şekilde kullanan operatör konumundayız. Bu teknoloji sayesinde son yaptığımız ölçümlerde 4.5G şebekemizde yaklaşık %35’lik kalite iyileşmesi sağladık. 5G alanındaki global deneyimimizi Türkiye’ye taşıyarak müşterilerimize en iyi dijital deneyimi yaşatmaya hazırlanıyoruz.”

“İŞLETMELERİN TEKNOLOJİ ORTAĞI OLMAYI SÜRDÜRÜYORUZ"

Nesnelerin İnterneti, Büyük Veri, Yapay Zekâ ve Bulut teknolojilerini kapsayan uçtan uca çözümlerde kurumsal müşterimizin teknoloji ortağı olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz diyen Aksoy şunları söyledi; “TOBB işbirliğiyle başlattığımız ‘Dijital Dönüşüm Hareketi’ kapsamında Türkiye'nin dijital skorunu son 3 yılda 53'ten 71'e yükselttik. Yerli teknoloji ekosistemimizi her geçen gün genişletmeye devam ediyoruz. Türkiye ekonomisinin can damarı olan esnaf ve KOBİ’ler, toplam işletmelerin %99,9’unu oluşturuyor. Bu işletmeleri de geleceğin dijital dünyasına hazırlamayı amaç odaklı duruşumuzun bir parçası olarak görüyoruz. Esnaf ve KOBİ’ler için büyük bir destek projesini hayata geçirmeye hazırlanıyoruz. Destek paketimizden yararlanmak isteyen tüm esnaf ve KOBİ’lere Dijital Pazarlama Danışmanlığı ücretsiz olarak sunulacak.” dedi.

Hem bir yeni nesil telekom şirketi hem de amaç odaklı bir şirket olarak hedeflerini hayata geçirmek için yaygın bir fiber ağına ihtiyaç olduğunu belirten Aksoy, “Gönlümüzdeki toplumsal dönüşümü gerçekleştirebilmek için fiber altyapının yaygınlaşması gerek. Fiber yayılımı, 5G’ye geçiş için de hayati önem taşıyan bir konu. Veri Merkezi, Bulut Çözümleri, Siber Güvenlik, Özelleştirilmiş Mobil Ağ ve IoT alanlarında yapacağımız yatırımlarla önümüzdeki 5 yıl katlanarak artan bir hızda büyümeyi planlıyoruz. Büyüme hedeflerimizi gerçekleştirirken ana odağımız ‘mutlu paydaşlar yaratmak’ olmaya devam edecek.”

“ESNEK BİR YAPI OLUŞTURACAĞIZ"

Deneyim ihracının da şirket için öncelikli bir konu olacağını ifade eden Aksoy, “Amacımız, Türkiye’yi mükemmeliyet merkezi olarak konumlamak. Başarılı uygulamalarımızı diğer ülkelerle paylaşmaya devam edeceğiz. Bir diğer önceliğimiz de geleceğe hazır organizasyon olmak. Özellikle Reskilling ve Upskilling akademilerimizle çalışanlarımızı hem mevcut rollerinde güçlendirmeye hem de yeni rollere hazırlamaya devam edeceğiz. Pandemi sonrası dönemde hibrit çalışma modeline geçiş kararı aldık. Bu modelle, hem uzaktan hem de ofisten çalışmanın mümkün olacağı esnek bir yapı oluşturacağız.” dedi.



