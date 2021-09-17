Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Engin Aksoy, 'Vodafone Türkiye olarak son 15 yılda Türkiye ekonomisine sağladığımız doğrudan, dolaylı ve tetiklenen Gayri Safi Yurtiçi Hasıla katkısının reel değeri 334 milyar TL'ye ulaştı. Toplam yatırımımızın reel değeri ise 63 milyar TL olarak gerçekleşti, ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğiz.' dedi.

Türkiye pazarına duydukları güven ve pazarın kendileri için önemine işaret eden Aksoy, Türkiye'nin en büyük uluslararası doğrudan yatırımlarından biri olarak ekonomiye katkılarını artırarak sürdüreceklerini söyledi.

Bu çerçevede Vodafone Türkiye'nin, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'dan sürdürülebilirliğe, pek çok alanda sağladığı katkı incelendi. Vodafone'un son 15 yılda Türkiye ekonomisine sağladığı doğrudan, dolaylı ve tetiklenen Gayri Safi Yurtiçi Hasıla katkısının reel değeri 334 milyar TL'ye ulaşırken, toplam yatırımının reel değeri ise 63 milyar TL olarak gerçekleşti.'

Vodafone Türkiye'nin doğrudan oluşturduğu istihdamın yanı sıra tedarikçilerden satış kanallarına, teknoloji ortaklarından çağrı merkezlerine kadar yayılan Vodafone değer zinciriyle, 2020-21 mali yılında, toplam 58 bin kişilik doğrudan ve dolaylı istihdam oluşturduğunu bildiren Aksoy, tetiklenen etki ile bu sayının 127 bini bulduğunu söyledi.

Aksoy, Vodafone Holding bünyesinde sağlanan her 1 kişilik istihdamın, Türkiye ekonomisinde 41 kişilik istihdamı tetiklediğini belirterek, Vodafone sayesinde oluşan istihdamın Edirne, Bolu, Yalova, Ağrı, Rize, Malatya, Trabzon gibi 45 ilin sigortalı sayısından daha fazla olduğuna dikkati çekti.

Aksoy, yerli ve milli üretimin desteklenmesini öncelikleri arasında gördüklerini belirterek, 'Son 5 yılda 553 milyon TL'lik alımı yerli belgeli ürünlerden sağladık. Bugüne kadar ULAK kapsamında 24,5 milyon TL'lik yerli alım gerçekleştirdik. Vodafone, Uçtan Uca Yerli Milli 5G Projesi'ne ise 21'in üzerinde uzman ile 1.500 adam/günü aşan çabayla yaklaşık 2,5 milyon TL değerinde Ar-Ge desteği sağladı.' bilgisini paylaştı.

Vodafone'un 2017-2021 arasında Ar-Ge harcamalarının 1,6 katına çıkarak 54,3 milyon TL'ye ulaştığını bildiren Aksoy, şunları söyledi: “Vodafone'un Ar-Ge operasyonlarının yüzde 70'i yaklaşık 300 kişinin çalıştığı OKSİJEN'de yürütülüyor. Bugüne kadar toplam 97 Ar-Ge projesi yürüten OKSİJEN'in toplamda 352 patent başvurusu, 51 tescilli patent ve 25 yerli malı belgesi bulunuyor.”

'Fiberde bizim mücadelemiz, düzenlemelerle ilgili'

Tüm dünyada olduğu gibi 5G'nin yatırımcıların Türkiye'ye gelmesi için de önemli bir kriter olduğunun altını çizen Aksoy, 5G ihale süreci ve açıklanan takviminde bir gecikme olmasını istemediklerine, hatta mümkün olursa daha da erken olmasını istediklerine işaret etti.

5G ihalesinde pazarda üç operatör arasında rekabetin korunması konusuna özel önem verdiklerini dile getiren Aksoy, ancak bu şekilde tüketiciye en iyi hizmetin verilebileceğini, kendileri için değil tüketiciler için adalet istediklerini söyledi.

Aksoy, operatörler arasında fiber paylaşım konusundaki soru karşısında, 'Fiberde bizim mücadelemiz, düzenlemelerle ilgili. Yapılan düzenlemelerde, fiber kazı iznimiz tamamen elimizden alındı. Ortak altyapı şirketi kurulması konusunda Cumhurbaşkanımızın bir çağrısı oldu, Bakanlığın bunu destekleyen görüşleri oldu. Biz Vodafone olarak Varlık Fonu kapsamında bu şirketin kurulmasını da başka bir alternatif şirketin hayata geçirilmesini de üç operatörün ortak kurmasını da destekliyoruz. Biz yatırım yapmak, her yere fiber götürmek istiyoruz. Bu alanda önemli bir olumlu siyasi irade var.' yanıtını verdi.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, şirketin sosyal faaliyetlerinde önemli rol oynayan Türkiye Vodafone Vakfı'nın son 14 yılda reel değeri 104,3 milyon TL olan 16 projeye destek olduğunu belirterek, bu projelerle, 1,1 milyonu çocuk ve genç olmak üzere toplam 4,2 milyon kişiye ulaşıldığını bildirdi.