Vogue Moda Ödülleri sahiplerini buldu

1962'de kurulan ve 450'den fazla ABD'li moda ve aksesuar tasarımcısının üyesi olduğu Moda Tasarımcıları Konseyi CFDA, ünlü moda dergisi Vogue ile düzenlediği moda ödülleri bu yılki sahiplerini buldu.

New York'daki Cipriani South Street'te düzenlenen törende şıklık yarışı yaşandı.

Büyük ödül 25 yaşındaki tasarımcıya

Büyük ödül olan 2019 CFDA/ Vogue Fashion Fund'ı, ilginç tasarımlarıyla ön plana çıkan Christopher John Rogers kazandı.





25 yaşındaki Rogers, 400 bin dolarlık ödülün yanı sıra, CFDA üyesinden bir yıllık rehberlik de kazandı.

150 bin dolarlık ikincilik ödülü ve bir yıllık rehberliği de gelinlik tasarımcısı Danielle Hirsh ve Reese Cooper kazandı.

Christopher John Rogers, ödülünü hamile büyük beden model Ashley Graham'dan aldı. Ashley Graham, törende Rogers'ın tasarımlarından birini giyerek adeta göz doldurdu.

Ashley Graham, diğer tasarımcılara da Paloma Elsesser ve Alton Mason ödüllerini takdim etti.

Sade ve şık kardeşler

Manken kardeşler Gigi ve Bella Hadid, törende daha sade giyinmeyi tercih etti.

Kardeşlere tasarımcı Alexander Wang da eşlik etti.

Victoria's Secret meleği 31 yaşındaki manken Candice Swanepoel ise törende adeta çiçek açtı.

Jason Wu tasarımı bir elbise giyen Candice Swanepoel, sade makyajı ve saçlarına taktığı çiçek ile törene bahar havası kattı.