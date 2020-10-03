Son zamanların popüler tatlısı: Vogue tatlısı tarifi

Ana malzemeleri krem şanti, muz ve bebe bisküvisi olan vogue tatlısı tarifi çok seveceğiniz bir lezzet. Sevdiklerinize hazırlamak için vogue tatlısı tarifi arıyor ya da vogue tatlısı nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Vogue tatlısı yapılışı için haberimize bir göz atın.

Vogue tatlısı tarifi

Vogue tatlısı malzemeleri

1 su bardağı soğuk süt

2 paket krem şanti

3 adet muz

1 paket bebe bisküvisi

Bisküvileri ıslatmak için:

1 su bardağı ılık süt

2 tatlı kaşığı granül kahve

Üzeri için:

1 tatlı kaşığı tereyağı

160 gram çikolata

2 yemek kaşığı süt

Nane yaprakları

Vogue tatlısı yapılışı

Bir kabın içerisine bir bardak soğuk süt ve iki paket krem şantiyi dökün. Bu karışımı mikser ile çırptıktan sonra soğuması için buzdolabına koyun. 1 su bardağı ılık sütün içerisine granül kahveyi dökün ve kahve eriyene kadar karıştırın. Bebe bisküvilerini kahveli karışıma batırın ve servis kaselerinin dibine 3 adet yerleştirin. Muzları verev şeklinde dilimledikten sonra, kaselerin kenarına yerleştirin. Soğuyan krem şantiyi kasenin içerisine dökün. Üzerine tekrar kahveli karışımda ıslattığınız bisküvilerden koyun. Bisküvilerin üzerine 1 kaşık daha krem şanti ekleyin. Çikolatalı sos isteyenler; Tereyağı ve çikolatayı benmari usulü eritin. Eriyen çikolataların içine 2 kaşık süt ekleyin. Çikolata sosunu hazırladığınız kaselerin en üst kısmına 1 kaşık dökün. Üstlerini antep fıstığı ile süsledikten sonra servis edebilirsiniz.



