Volkan, Asya'yı geçmişinden vuruyor! Sadakatsiz 7. bölüm fragmanı yayınlandı
Sadakatsiz ses getiren 6. bölümü ile bu akşam ekrana kilitledi. Haftalardır herkesin beklediği Asya'nın intikam sahnesinde nefesler tutuldu. Asya'nın intikamını almasının ardından Volkan'ın da boş durmayacağı belliydi. Merakların arttığı yeni bölümle ilgili beklenen fragman hemen geldi. Sadakatsiz 7. bölüm fragmanı ve Sadakatsiz 7. bölüm özeti haberimizde...
11 Kasım 2020, Çarşamba 23:44 Son Güncelleme:
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Sadakatsiz 7. Bölüm Fragmanı yayında! Asya'nın ihaneti ortaya çıkarmasından sonra Volkan, Asya'ya savaş açıyor! Asya'nın Volkan ve Derin arasındaki yasak aşkı herkese anlatmasından sonra Volkan hamlesini yapıyor. Asya ile bildiği bütün gerçekleri ortaya çıkarmaya kararlı olan Volkan, Asya'yı geçmişinden vuruyor! Asya'nın ailesinin geçirdiği kazadaki sis perdesi Volkan'ın açacağı velayet davasında etkili olacak mı? Asya bu hamleye nasıl tepki verecek.
Sadakatsiz 7. bölüm fragmanı
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