Sadakatsiz 7. Bölüm Fragmanı yayında! Asya'nın ihaneti ortaya çıkarmasından sonra Volkan, Asya'ya savaş açıyor! Asya'nın Volkan ve Derin arasındaki yasak aşkı herkese anlatmasından sonra Volkan hamlesini yapıyor. Asya ile bildiği bütün gerçekleri ortaya çıkarmaya kararlı olan Volkan, Asya'yı geçmişinden vuruyor! Asya'nın ailesinin geçirdiği kazadaki sis perdesi Volkan'ın açacağı velayet davasında etkili olacak mı? Asya bu hamleye nasıl tepki verecek.

Sadakatsiz 7. bölüm fragmanı



