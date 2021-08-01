Futbol Volkan Ballı artık Fenerbahçe'de futbola karışmayacak

Volkan Ballı artık Fenerbahçe'de futbola karışmayacak

Futbol

Volkan Ballı artık Fenerbahçe'de futbola karışmayacak

Fenerbahçe yönetiminde bir görev değişikliği oldu. İdari Menajer Volkan Ballı'nın futbol takımındaki görevlerinin son bulduğu açıklandı. Ballı, kulüpte çalışmaya devam edecek.

01 Ağustos 2021, Pazar 14:42 Son Güncelleme:
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Başkan Ali Koç ile bir görüşme yapan Volkan Ballı, bundan sonra futbol takımında değil, kulüp tarafında profesyonel bir görev alacağı belirtildi.

Bizzat açıkladı

Gelişmelerin ardından ilk kez Hürriyet'e konuşan Ballı, "Samandıra'da görev yapmayacağım ama kulüp tarafında daha sonra çizgisi belli olacak bir görev alacağım. Görevime son verildiği doğru değil. Yalnızca Samandıra’da bizzat Başkan Ali Koç etkili ve yetkili olacağı için ben kulüp tarafında bilgi ve tecrübelerimi kulübüme sunacağım" ifadelerini kullandı.

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