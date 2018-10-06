Volkan Demirel, Aatıf ve Dirar neden kadro dışı kaldı?

Spor Toto Süper Lig'e istediği başlangıcı yapamayan Fenerbahçe'de takım kaptanı Volkan Demirel ile birlikte Aatif ve Nabil Dirar da kadro dışı bırakıldı.

Sarı-Lacivertlilerden yapılan açıklamada A Takımı teknik heyetinde yer alan Turgay Altay, Murat Öztürk ve Alper Aşçı ile yolların ayrılması yönünde karar alındığı vurgulanarak, "Gereken hallerde kulübümüzün yeniden yapılanma hedefleri doğrultusunda benzer inisiyatif ve tasarrufların sürebileceğini ve lüzum halinde alınan kararlar ile ilgili kamuoyunun gerekli ölçü ve şekilde aydınlatılacağını önemle bildiririz." ifadelerine yer verildi.

Telefonla aranılan üç oyuncuya da “Kadro dışı kaldınız” denirken gerekçe de gösterilmedi... Damien Comolli'nin Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Semih Özsoy ve bazı yöneticilerle yaptığı toplantının ardından alınan bu kararda kadro dışı bırakılma sebebiyle ilgili herhangi bir bilgi verilmedi. Kadro dışı kalan futbolculara gerekçeli karar, hafta içerisinde yazılı olarak tebliğ edileceği kaydedildi.

Fenerbahçe kulislerinde konuşulan gerekçeler ise şöyle:

1 - Çaykur Rizespor deplasmanında sahadan 3-0'lık yenilgiyle ayrılan Fenerbahçe'de Volkan Demirel ve Mehmet Topal, maç sonrasında tribünlerin yanına giderek taraftardan özür dilemişti. Volkan Demirel'in soyunma odasına dönerken sportif direktör Damien Comoll'yi terslediği ve alınan kararda bu olayın etkili olduğu öne sürüldü.

2 - Rizespor karşısında alınan şok yenilginin ardından soyunma odasında Comolli ile Volkan Demirel arasında bir görüşmenin gerçekleştiği, tecrübeli kalecinin burada Comolli'ye hatalarını söylediği iddia edildi. 36 yaşındaki futbolcunun Comolli'ye, "Sorun Cocu'da değil, sorun takımın yanlış kurulmasında" dediği öne sürülürken kararın bu sebeple alındığı belirtildi.

3 - Fenerbahçe, Kayserispor'a sahasında 3-2'lik skorla yenilirken maçtan sonra soyunma odasında futbolcular arasında bir görüşme gerçekleşti. Burada Volkan Demirel, Aatif ve Nabil Dirar'ın belirttiği fikirlerin hoş karşılanmadığı ve bu yüzden kadro dışı kaldıkları da öne sürüldü.

4 - Fenerbahçe'de Volkan Demirel'in Türk futbolculara liderlik ettiği, Aatif'ın ise yabancı oyuncular arasında söz sahibi olduğu iddia edildi. Kötü günler geçiren sarı-lacivertlilerde takıma net bir mesaj verebilmek için bu kararın alındığı, Dirar'ın da Aatif'la arasının çok iyi olduğu gerekçesiyle kadro dışı kaldığı öne sürüldü.

5 - Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde Spartak Trnava'yı yenerek moral depolayan Fenerbahçe'de Başakşehir maçı öncesinde A Takım teknik heyetinden isimlerle de yolların ayrılması, yeni bir teknik direktörün geleceğine işaret olduğu kaydedildi. Ligde puan kaybına tahammülü olmayan Fenerbahçe'nin bu zorlu maçın hazırlıklarının sonuna kondisyoner ve kaleci hocası olmadan çıkması, milli arada yeni bir teknik direktörün geleceği şeklinde yorumlandı.

6 - Rizespor deplasmanında yaşanan kayıptan sonra Damien Comolli'nin hafta içerisinde birçok futbolcuyla birebir toplantı yaptığı ve durum değerlendirmesinde bulunduğu belirtildi. Comolli'nin burada oyunculardan fikir aldığını, olan biteni dinlediği ve bu görüşmeler sonucunda üç futbolcuyu kadro dışı bırakma kararı aldığı iddia edildi.

7 - Ali Koç'un bu ay başında kulüp dergisine yazdığı yazıda kullandığı "Şunu çok açıklıkla söylemek isterim ki, değişime direnç gösteren ve eski düzenin devamını isteyen bir zihniyet, mevcudiyetini halen korumakta ve bir şekilde başarıya inanmamaktadır. Kabul edemeyeceğimiz bu sorunu ivedilikle gidermek için muhtelif tedbirleri önümüzdeki günlerde alacağız." ifadelerinin de kadro dışı kararlarının sinyalleri olduğu öne sürüldü. Bu sözlerden kısa süre sonra kadro dışı kararının gelmesi Ali Koç'un böyle bir hazırlığı olduğu şekline yorumlandı.

8 - Kadro dışı bırakılan Volkan Demirel, Aatif Chahechouhe ve Nabil Dirar'ın Aykut Kocaman'la aralarının iyi olduğu, teknik heyetten yolların ayrıldığı isimlerin ise Aykut Kocaman'ın ekibi olduğu belirtildi. Bu isimlerin kadro dışı bırakılması ve yolların ayrılması, Aykut Kocaman'ın ekibinin tasfiye edilmesi şeklinde yorumlandı.



