Geçtiğimiz sezon kadro dışı bırakıldıktan sonra teknik direktör Ersun Yanal’ın takıma gelmesiyle birlikte devre arasında takıma tekrar katılan Volkan Demirel’in sözleşmesi sezon sonunda bitmişti. Volkan’a yönetim, henüz yeni bir kontrat teklif etmedi.

40 YAŞINA KADAR OYNAMAK İSTİYOR

38 yaşındaki oyuncunun yakın çevresine yaptığı açıklamalarda ise “2 yıl daha Fenerbahçe’de oyuncu olarak kalmak ve takıma katkı sağlamak istiyorum. umarım kulübüm tekrar benimle masaya oturur. Zaten onlarla konuşmadan başka bir ekiple asla konuşmam. amacım, 40 yaşına kadar eldivenleri elimden çıkarmamak” dediği öğrenildi. Bu arada Ersun Yanal’ın yanı sıra takıma tekrar katılacak emre Belözoğlu’nun da Volkan’ın takımda kalmasını istediği konuşuluyor. (Fanatik)