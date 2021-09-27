BeIN Sports'ta maç sonu konuşan Volkan Demirel, İrfan Can Eğribayat'ın yediği ikinci gole de dikkat çekti. İlk goldeki bariz hatası nedeniyle ikinci golün görülmediğini söyleyen Demirel, şunları söyledi:
Futbol Volkan Demirel, İrfan Can Eğribayat'ı eleştirdi: Gözden kaçıyor ama...
İrfan gözünden baktığınız zaman bu maçta çok şanssız goller yedi diyebilir. Sadece ilk golde değil, 2. golde de hatalıydı bence, gözden kaçıyor. Morutan'ın golü beceri golüydü ama Göztepe sezon başından beri kötü oynuyor zaten. Galatasaray deplasmanında 1-0 öne geçmişsiniz, kaleciniz iki hatalı gol yiyor. Bu da şanssızlık. Daha çok karambole goller oldu diyebiliriz.
İrfan Can Eğribayat'ı yaptığı hata sonrası önce takım arkadaşları, sonra da Galatasaray'ın kalecileri Fernando Muslera ve Fatih Öztürk teselli etti. Maç sonunda 23 yaşındaki kalecinin yanına giden iki tecrübeli meslektaşı, bir süre İrfan'la konuştu.
Muslera daha önce de İrfan Can'ın adını vererek gelecek vadeden bir kaleci olduğunu söylemiş, İrfan ise "Muslera'ya çok teşekkür ediyorum. 10 sene boyunca Galatasaray'ın kalesini korudu, kendisi zaten dünya çapında bir kaleci. Röportajında benim adımı söylemesi beni çok mutlu etti, gururlandırdı. Kendisiyle de sosyal medya üzerinden konuştuk. Teşekkürlerimi ilettim. O da bana, 'Bildiğin yolda devam et, çok güzel gidiyorsun' dedi" demişti.
İrfan Can'ın yediği ilk gol
Görüntü: BeIN Sports
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