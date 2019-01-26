Volkan Demirel isyan bayrağını açtı!

Ümraniye yenilgisi, kaptan Volkan Demirel’i isyan ettirdi.

"HANGİ YÜZLE ÇIKACAĞIZ"

Tecrübeli file bekçisi, “Ümraniye’ye iki maçta da kaybetmemiz, ne kadar büyük bir çöküşte olduğumuzu gösteriyor. Sözün bittiği yerdeyiz. İçinde bulunduğumuz durum eğer birilerini rahatsız etmiyorsa, bu kişiler artık aramızda olmamalı. Bundan sonra sorumluluğumuzu bilip, ona göre hareket etmeliyiz. Yeni Malatya ve Göztepe maçında taraftarın karşısına hangi yüzle çıkacağız” dedi.