Volkan Demirel kadro dışı kaldıktan sonra ilk kez konuştu

Yıllardır Fenerbahçe’nin saha içi ve dışında en etkili isimlerinden biri olan kaptan Volkan Demirel’in kadro dışı bırakılması, spor kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

"HAYIRLI OLSUN"

Konuyla ilgili görüşlerini sorulan Volkan Demirel, şu açıklamayı yaptı:

- Hayırlısı olsun. Yönetimin bir bildiği vardır. Bana şu safhada konuşmak yakışmaz. Yaşadıklarımı ben bilirim.

Ali Koç yönetiminin Bursaspor’dan kaleci Harun Tekin’i transfer etmesi ve ardından sürekli ilk 11’de onun oynaması, Volkan’ın artık takımda düşünülmediği yorumlarına yol açmıştı.

Ahmet Ercanlar - Hürriyet