Volkan Demirel kamp fotoğrafında neden yok?

Vitor Pereira gelmeden önceki birkaç günlük dönemde takımı Volkan Demirel çalıştırmıştı. Topuk Yaylası kamp fotoğrafında ve kafilede olmayan Demirel'in Vitor Pereira'nın gelmesinden sonra takımdan ayrıldığına dair şüpheler oluştu.

Ancak öğrenilen bilgiye göre; Volkan Demirel 3-4 günlük izin kullandı. İzin süresinin ardından Pereira ile görüşüp son kararını verecek.

Demirel'in takımla devam etmesine kesin gözüyle bakılıyor.