Futbol Volkan Demirel kamp fotoğrafında neden yok?

Volkan Demirel kamp fotoğrafında neden yok?

Futbol

Volkan Demirel kamp fotoğrafında neden yok?

Fenerbahçe'de Volkan Demirel'in yokluğu merak konusu oldu. Yeni teknik direktör Vitor Pereira'nın da gelişiyle planlanan şekilde Topuk Yaylası kampı başladı. Ancak kamp fotoğraflarında ve kafilede Volkan Demirel yoktu.

05 Temmuz 2021, Pazartesi 14:24 Son Güncelleme:
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Vitor Pereira gelmeden önceki birkaç günlük dönemde takımı Volkan Demirel çalıştırmıştı. Topuk Yaylası kamp fotoğrafında ve kafilede olmayan Demirel'in Vitor Pereira'nın gelmesinden sonra takımdan ayrıldığına dair şüpheler oluştu.

Ancak öğrenilen bilgiye göre; Volkan Demirel 3-4 günlük izin kullandı. İzin süresinin ardından Pereira ile görüşüp son kararını verecek.

Demirel'in takımla devam etmesine kesin gözüyle bakılıyor.

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