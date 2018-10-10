Fenerbahçe zorlu bir dönemden geçerken Volkan Demirel, Nabil Dirar ve Aatif Chahechouhe'nun kadro dışı kalması gündeme bomba gibi düşmüştü. Başta sarı lacivertli kulübe gönül veren taraftarlar başta olmak üzere futbolseverler bu üç futbolcunun neden kadro dışı bırakıldığını merak ediyordu. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un bugün saat 14.00'te FBTV'ye yaptığı açıklamayla birlikte kafa karışlığı son buldu.

VOLKAN DEMİREL NEDEN KADRO DIŞI BIRAKILDI?

*Volkan konusunu biraz ayrı tutmak istedim. Bu dünyanın her yerinde olan bir olay. Aidiyet duygusu daha yüksek, değişime bir nebze pozisyon alan bir çok oyuncu vardır. Başa gelelim. Fenerbahçe için Volkan, zaman zaman kendisine zarar verecek kadar Fenerbahçeli. Tartışılmaz bir oyuncu. Ali Koç için Volkan ise, ben tanıdığımda 20 yaşındaydı. Volkan kişilik olarak da sevdiğim bir isim. Nikah şahitliğini bile ben yaptım. Çok iyi bir baba. Çocuklarımın gönlünde acayip bir yeri var. Yani her açıdan zor bir karardı. Ne Comolli ne de Cocu benim istemediğim bir şeyi bana yaptıramaz.

*2 sezon geriye gidelim. Volkan'ın en kötü seneleri de bu seneler. Bir istatistik firması da kaleciyi işaret etti. Ama Volkan'a güvenerek pek çok aksi görüşe rağmen kontratını uzatmak istedim. Volkan'ın kaptanlığına, liderliğine ihtiyacımız var. Konuştuk Volkan'la. Belki de 1. kaleci olmayacaktı. Bunları istişare ettik.

*Kaleci konusunda istenmesine rağmen hamle yapmadık, yapamadık. FFP var. Cocu ve Comolli Volkan'ı tanıyınca 1. kaleci yaptı. Fakat iyi başlamadı. Benfica maçları çok kötüydü. Karar verdik ki bir kaleci daha almalıyız. İşler iyi gitmedi ve Harun'u aldık. Volkan çok iyi bir Fenerbahçelidir. Bilinçli olarak Fenerbahçe'ye zarar vermek istemez. Ama bu giden personeller ve kaleye yeni birinin gelmesi, sonuçların kötü olmasın bu Volkan'da insani bir sıkıntı yaratmış olabilir.

*Volkan fazla sahiplenmeden de hatalar yapabilir. Kayseri maçından sonra Volkan'da takım olamadık dedi ve gruplaşmalar var dedi. Ama Volkan'ın ekip ruhuna bayraktarlık yapması için kontrat imzaladık. Ama takımı bir araya getiremedi. Sportif direktörle bile bunları konuşmadı. Kaynaşmaları gerekirken, herkes odalarına kapanıyor Samandıra'da. İşte burada görev Kaptan'a düşüyordu. Ardından somut olarak 2 olay yaşadık. Volkan'ın kırgınlığı sonuçlar kötü oldukça arttı. Fikirlerini iletti.

"VOLKAN'IN TAVRI BELİRLEYECEK"

*Dergi yazısının çıkacağı gün Samandıra'dan haber geldi. Volkan Demirel yardımcı direktör Koeman'ın üzerine yürümüş. Biz de hemen Samandıra'ya gittik. Sonra el sıkışmışlar ama yine de gittik. Sonra bazı oyuncuları bir araya getirdik ve dertleştik. Orada Volkan benim kabul edemeyeceğim şekilde bize saygısızlık yaptı. Bizi konuşturmadı bile. Volkan işi uzattu. Sesini yükseltti. Bitir dedik bitirmedi. Sonra bire bir konuştuk. Başkanına böyle davranan biri Samandıra'da nasıl bir hava estirir. Konuştum tekrar, orada da bir özür dilemedi. Bu nedenle Volkan hakkında böyle bir karar aldım. 2 gün düşündüm. Şahsımın gönlüne dokunurken risk alarak bir karar verdim. Önemli bir isim olmasına rağmen Volkan kadro dışı kaldı. Dünkü davranışları Volkan'ın bugünü belirledi. Yarın ki tavırları ise geleceğiz belirleyecek. Bir Alex vakası yaratmaya çalışıldı hemen. Bir oyuncunun kadro dışı kalması sözleşmesinin devam ettiği gerçeğini değiştirmez. Benim arzum doğru hareketleri yapmasıdır. Döner mi onun tavırları belirleyecek. Vefa konusu çok önemli. Hatta jübile konusunda ilk yapmak istediğim isim Volkan Demirel'dir. Hatta 500. maçına çıkmasını çok isterim. Hatta kalecilikten sonra eğitim alıp, hizmet etmesini çok ama çok isterim. Alex'e de sembolik bir jübile yaparız.

*Volkan umarım geri döner. Ama her şeyin bir yolu yordamı var. Dikkat etmesi gerekir.

*Cocu'nun tartışılması ise normal. Ben düşünmüyor muyum? Sorumluluğumun farkında değil miyim? Etraflıca düşünüyorum. Evet kötü başladık. Henüz iyi futbol lige yansımadı. Ama savaşmaya başladık. Ama kolay olanı çoğunluğun istediğini yapmaktır. Ersun hocayı getirmek en kolayı. Ama bu proje ona göre değil. Fenerbahçe'de çok başarılı oldu. Zamanlama açısından uygun olmadığını düşünüyorum. Biz bir değişim için yola çıktık. Devre arasına kadar bir şey yapmayı uygun bulmuyorum. Hocaya da buraya anlattık. Hocamız çok çalışıyor. Ağır mesai harcıyor. Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu durumu sadece hocaya bağlayamayız. Wenger'miş, Tayfun'muş, Blanc'mış. Kimseyle görüşmüyoruz İşi magazinsel hale getiren, başka yere çeken insanlar var. İlerleyen günlerde onlarla ilgili de açıklamalar yapacağım. Ucuz medyacılık. Arsene Wenger'i kim istemez. Ama bir şartları düşünün. Kimseyle görüşmüyoruz.

*Comolli özelinde ise, lobisi yok. Gün içinde görüştüğü gazeteci dostları yok. Bizim bir düzen var. Medya tipleriyle görüşen kişilerin düzenimizde yeri yok. Ben de kızıyorum Damien'e. Teknik kadro konusunda uyardım geç aksiyon aldı. Ama bütüne baktığım zaman büyük resim değişmemiştir. Hırsız diyorlar, terbiyesizler! Gelin alın randevu kontratları gösterelim. Bu saldırılar Comolli'ye değil, aslında bana. Bizi tek üzen şey, taraftarımızın inancını kaybetmesidir. Sadece rakiplerimizle mücadele etmiyoruz.