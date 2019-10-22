Volkan Demirel ve birçok eski yıldız yeniden öğrenci oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, UEFA B Antrenör Kursu düzenliyor. Erzurum'da verilen kursa 30'da nfazla kişi antrenör olmak için katıldı.





Katılanların arasında Volkan Demirel, Egemen Korkmaz, Serkan Balcı ve Ahmet Dursun gibi eski milli oyuncular da var. Yakın zamanda futbola veda eden Volkan Demirel ise kurstan kursa koşuyor ve hem yurt içinde hem de yurt dışında eğitim görüyor. Demirel, hedefinin kaleci antrenörlüğü değil, teknik direktörlük olduğunu söyledi.









"Kendimi teknik direktörlüğe hazırlıyorum"

Gelecek hedefleri hakkında da konuşan Demirel, "Kaleci olduğum için herkes benim kaleci antrenörü olmamı bekliyor ancak benim hedefim tamamen teknik direktörlüğe doğru gidecek. Kaleci arkadaşlarıma her zaman yardımım, desteğim olacaktır ama benim hedefim teknik direktörlüğe doğru, kendimi buna hazırlıyorum" şeklinde konuştu.





"Teknik direktörlükte 'Volkan Demirel karakteri' yaratmak istiyorum"

Hocalık konusunda kendi karakterini sahaya yansıtmak istediğini belirten Volkan Demirel, "Gördüğümüz, örnek aldığımız, çok şey öğrendiğimiz insanlar var. Herkesin kafasında belli bir idolü vardır. İnsanın kendini baştan oluşturması gerekiyor. Kaleciyken nasıl bir Volkan Demirel karakteri çıkarttıysam, hocalık tarafında da bir Volkan Demirel karakteri çıkartmak istiyorum.

Örnek aldığım, saydığım, sevdiğim bir sürü hoca var. Çalışmalarından detaylar aldığım hocalar da var ama kendi çalışmalarımı yapmak istiyorum, idol olarak bir isim vermeyeyim" değerlendirmesini yaptı.



