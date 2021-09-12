Beşiktaş'ın orta sahadaki dinamosu Josef de Souza, geçtiğimiz sezon bıraktığı yerden devam ediyor. Bu sezona da çok iyi giren Brezilyalı orta saha, Beşiktaş'ın bu sezonki maçlarda hiç gol yememesindeki en önemli etkenlerden biri.
Futbol Volkan Demirel'den Josef de Souza açıklaması: Bizde böyle değildi
Josef'in Fenerbahçe'den eski takım arkadaşı Volkan Demirel, Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçının ardından Brezilyalı oyuncu hakkında konuştu.
Volkan, "Josef de Souza, Süper Lig'in en iyisi. Daha önce de belirtmiştim, Fenerbahçe'de oynarken de iyiydi ama Beşiktaş'ta daha başka. Beşiktaş'ta fiziğin yanı sıra teknik olarak da iyi ve çok daha büyük gelişim gösterdi" dedi.
Josef, Malatyaspor maçında 87 pas girişiminde %100 isabet ile oynayarak tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Alex Teixeira'nın Beşiktaş'a transferinde de büyük rol oynayan oyuncu, taraftarın sevgilisi haline geldi.
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