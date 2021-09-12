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Volkan Demirel'den Josef de Souza açıklaması: Bizde böyle değildi

Futbol

Fenerbahçe efsanesi Volkan Demirel, futbolu bıraktıktan sonra yayıncı kuruluş beIN Sports'ta yorumculuğa başlamıştı. Volkan, eski takım arkadaşı Josef de Souza hakkında konuştu.

12 Eylül 2021, Pazar 11:44 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ın orta sahadaki dinamosu Josef de Souza, geçtiğimiz sezon bıraktığı yerden devam ediyor. Bu sezona da çok iyi giren Brezilyalı orta saha, Beşiktaş'ın bu sezonki maçlarda hiç gol yememesindeki en önemli etkenlerden biri.

Josef'in Fenerbahçe'den eski takım arkadaşı Volkan Demirel, Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçının ardından Brezilyalı oyuncu hakkında konuştu.

Volkan, "Josef de Souza, Süper Lig'in en iyisi. Daha önce de belirtmiştim, Fenerbahçe'de oynarken de iyiydi ama Beşiktaş'ta daha başka. Beşiktaş'ta fiziğin yanı sıra teknik olarak da iyi ve çok daha büyük gelişim gösterdi" dedi.

Josef, Malatyaspor maçında 87 pas girişiminde %100 isabet ile oynayarak tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Alex Teixeira'nın Beşiktaş'a transferinde de büyük rol oynayan oyuncu, taraftarın sevgilisi haline geldi.

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