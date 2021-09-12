Josef'in Fenerbahçe'den eski takım arkadaşı Volkan Demirel, Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçının ardından Brezilyalı oyuncu hakkında konuştu.

Volkan, "Josef de Souza, Süper Lig'in en iyisi. Daha önce de belirtmiştim, Fenerbahçe'de oynarken de iyiydi ama Beşiktaş'ta daha başka. Beşiktaş'ta fiziğin yanı sıra teknik olarak da iyi ve çok daha büyük gelişim gösterdi" dedi.