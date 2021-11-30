Yayıncı kuruluş beIN Sports'ta yorumculuk yapan Volkan Demirel, Vitor Pereira'nın Göztepe maçında yaptığı, yapmadığı tercihleri ve Fenerbahçe'nin oyun anlayışını eleştirdi. Demirel, Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun yardımcılığını yaptığı dönemden de bir örnek verdi. İşte o sözler: