Yayıncı kuruluş beIN Sports'ta yorumculuk yapan Volkan Demirel, Vitor Pereira'nın Göztepe maçında yaptığı, yapmadığı tercihleri ve Fenerbahçe'nin oyun anlayışını eleştirdi. Demirel, Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun yardımcılığını yaptığı dönemden de bir örnek verdi. İşte o sözler:
Futbol Volkan Demirel'den Pereira'ya tepki! 'Biz Emre Belözoğlu ile görevdeyken...'
"Bir var bir yok"
Fenerbahçe oynadığı oyunu domine edemiyor. Musluktan bazen su gelir bazen gelmez kesik kesik akar ya, Fenerbahçe de öyle. Bazen varlar, bazen tamamen yoklar.
İrfan 78'de çıkmıştı
İrfan Can Kahveci asist yapmış, iyi de oynamış. Her dakika skora katkı yapabilecek bir oyuncunun 70. dakikada oyundan çıkmasına anlam veremiyorum.
Not: İrfan Can 78. dakikada oyundan alınırken "Ben böyle bir şey görmedim ya" tepkisiyle kenara gelmişti.
"Biz Emre ile çalışırken Sosa'yı oynatırdık"
Geçen sene, Emre ile çalışmaya başladığımızda Sosa'yı oynatmaya başladık ve top daha fazla bizde kaldı. Futbol, futbol oynamayı bilenlerle oynanır. Sosa'nın ilk 11'de başladığı maçlarda Fenerbahçe sadece bir kez mağlup olmuş.
"İzlerken mutsuz oluyorum"
Bu kadroyla buralarda olunmamalı. İlk yarıdaki oyundan sadece Vitor Pereira memnun herhalde. İsabetli şut yok ilk yarıda. Fenerbahçe'yi izlerken mutsuz oluyorum. Crespo, bence bugün maçın yıldızıydı. İkinci sıraya da İrfan'ı yazabiliriz. Rakibin hocasına sorsak o da İrfan'ı çıkartırdı. Vitor'da öyle yaptı
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