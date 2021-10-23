Fenerbahçe'nin eski kaptanlarından Volkan Demirel, Vitor Pereira'nın Royal Antwerp maçı sonrası yaptığı açıklamalara göndermede bulundu.

Yayıncı kuruluşta yorum yapan Volkan Demirel, "Fenerbahçe neredeyse, o kupaya taliptir" ifadelerini kullandı.

Demirel sözlerini, "Oyun olarak Avrupa'da daha iştahlı bir Fenerbahçe var. Dün net denmese bile 10 pozisyonu var, önceki maç da öyle, Frankfurt maçı da öyle. Avrupa'da daha heyecanlı bir Fenerbahçe var. Avrupa'da Fenerbahçe'ye karşı bu kadar kapanarak oynamıyorlar" ifadeleriyle sürdürdü.

VITOR PEREIRA NE DEMİŞTİ?

Hatalarımızı düzeltmemiz gerekiyor. Baskımızı kompakt yapamadık. Oyun, sürekli hızlı geçişler şeklinde oynandı. Hızlı oynamak istedik. İlk yarının özeti buydu. İlk yarıya göre ikinci yarıda kompakttık. Fakat rakibimiz 2-2'yi buldu. Görmek istediğim görüntü 2-2'den sonraydı. Benim bunları düzeltmem gerekiyor. Kulüpte herhangi biri Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ni kazanacak seviyede olduğunu düşünmemeli. Biz bu turnuvayı kazanacak seviyede değiliz