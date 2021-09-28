Volkan Demirel'e resmi teklif geldi, reddetti!
TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor'un, beIN Sports'ta yorumculuğa başlayan Volkan Demirel'e resmi teklifini ilettiği ortaya çıktı. Demirel ise teklifi reddetti.
28 Eylül 2021, Salı 11:15 Son Güncelleme:
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Akşam'ın haberine göre, Balıkesirspor yönetimi Volkan Demirel'in kapısını çaldı. Volkan Demirel ise Balıkesirspor'dan gelen bu teklifi reddetti.
Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor da Volkan Demirel ismini masaya yatırdı. İrfan Buz'un yol ayrımında olduğu ve kötü sonuçlar devam ederse ayrılık yaşanabileceği öğrenildi. Ancak Başkan Adil Gevrek'in Volkan Demirel konusunda tereddütleri olduğu öğrenildi.
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