Fenerbahçe'nin teknik ekibinde yer alan eski kaleci Volkan Demirel’in, 2016’da Bodrum- Turgutreis’te 3 milyon 600 bin TL’ye aldığı lüks villası az daha yanıyordu! Dün, sitenin az ötesindeki dağlık bölgede yangın çıktı.

Sabah saatlerinde başlayan yangın rüzgarla birlikte etkisini arttırınca çevredeki lüks sitelere sıçradı.

Tatilciler evlerinden tahliye edildi. Bu sırada eşi Zeynep Demirel, kızları Yade ve Yeda ile Marmaris'teki D Maris Otel'de olan Volkan Demirel yardımcılarını arayarak bilgi aldı. Yangın itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Zeynep Demirel birkaç gün önce evlerinin havuzundan paylaşım yapmıştı.







