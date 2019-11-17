Volkan felaketinde evlatlık verilen kardeşler 34 yıl sonra kavuştu

En tehlikeli yanardağlardan olan Kolombiya’daki Nevado del Ruiz, 13 Kasım 1985’te patlamıştı. Eteklerindeki 28 bin nüfuslu Armero kasabasında 23 bin kişi, ölmüştü. Aileleri ölen ve yakınları çıkmayan çocuklar 6 ay içinde evlatlık verilmişti. Evlatlık verilenlerden biri Jennifer De La Rosa’ydı. Patlama olduğunda 1 haftalık olan De La Rosa’yı Kızıl Haç yetkilileri İspanya’daki bir aileye evlatlık vermişti. Belgeselci olan De La Rosa (34) hayatını biyolojik bir yakınını bulmaya adadı. Sadece annesinin adını öğrenmişti. Kolombiyalı yetkililerle iletişim kurdu. Patlama sonrası kimsesiz kalan 478 çocuk için bir dernek kurulduğunu öğrendi. Sadece 65’i evlatlık verilmişti.

De La Rosa’ya kendisi gibi yakınını arayan bir seyyar satıcı kadından bahsettiler. O kadın Kolombiya’da evlatlık olarak büyümüştü. Felaketten 1 yaşındayken kurtarılan Angela Rendon (35) ile De La Rosa dernek aracılığıyla DNA testi yaptırdı. Kardeş oldukları ortaya çıktı.

Buluşmayı izleyenler gözyaşlarını tutamadı

Ömürlerini bambaşka koşullarda geçiren iki kardeşin buluşması izleyenleri ağlattı. İkisinin de yıllar önce sol kollarına dövme yaptırdıkları ortaya çıktı. İki kadın, “Bir daha asla ayrılmayacağız” dedi.

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