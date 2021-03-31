Magazin Volkan Konak ekranlara dönüyor! İlk tanıtım yayınlandı

Volkan Konak ekranlara dönüyor! İlk tanıtım yayınlandı

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Volkan Konak ekranlara dönüyor! İlk tanıtım yayınlandı

Şarkıcı Volkan Konak, ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Star TV ekranlarında yayınlanacak olan Konak'ın yeni programı 'Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ın ilk tanıtımı yayınlandı.

31 Mart 2021, Çarşamba 22:25 Son Güncelleme:
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Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya’nın üstlendiği; her hafta birbirinden ünlü isimlerle, izleyici karşısına çıkacak olan ‘Kuzeyin Oğlu Volkan Konak’, yakında Star TV ekranlarında başlıyor.

Karadeniz müziğinin sevilen ismi Volkan Konak, uzun bir süre sonra ekranlara dönecek. 

İLK TANITIM YAYINLANDI

Kuzeyin Oğlu Volkan Konak’ ilk bölüm tanıtımı da yayınlandı. Yayınlanan tanıtımda seyirciye seslenen Volkan Konak; “Türkiye’min güzellikleri; özleştik… Biliyorum, bu ülke sizlerle daha güzel. Cesur, uygar, asil insanlara selamlar olsun. Star’da buluşmak üzere” dedi.


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