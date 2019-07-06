Volkan Konak kendisine hakaret eden takipçisinden şikayetçi oldu
Volkan Konak, kendisine sosyal medya üzerinden hakaret ettiği iddiasıyla Erdem K.’dan şikayetçi oldu
Savcılıkta ifade veren sanatçı, Erdem K.’nin kendisine sosyal medyada “Trabzonluların yüz karası” şeklinde hakarette bulunduğunu iddia etti.
Olayla ilgili soruşturmayı tamamlayan Anadolu Cumhuriyet Savcılığı, şüpheli hakkında, ‘Hakaret’ suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.
YAKALAMA KARARI ÇIKARTILDI
Ayrıca, yurtdışında yaşadığı belirlenen Erdem K. hakkında yakalama kararı çıkartıldı. (Hürriyet)