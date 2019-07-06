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Volkan Konak kendisine hakaret eden takipçisinden şikayetçi oldu

Volkan Konak, kendisine sosyal medya üzerinden hakaret ettiği iddiasıyla Erdem K.’dan şikayetçi oldu

06 Temmuz 2019, Cumartesi 08:22
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Volkan Konak kendisine hakaret eden takipçisinden şikayetçi oldu

Savcılıkta ifade veren sanatçı, Erdem K.’nin kendisine sosyal medyada “Trabzonluların yüz karası” şeklinde hakarette bulunduğunu iddia etti.

Olayla ilgili soruşturmayı tamamlayan Anadolu Cumhuriyet Savcılığı, şüpheli hakkında, ‘Hakaret’ suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

YAKALAMA KARARI ÇIKARTILDI

Ayrıca, yurtdışında yaşadığı belirlenen Erdem K. hakkında yakalama kararı çıkartıldı. (Hürriyet)

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