Magazin Koronavirüs aşısı olmayanlara seslendi

Koronavirüs aşısı olmayanlara seslendi

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Koronavirüs aşısı olmayanlara seslendi

Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Volkan Severcan, koronavirüs aşısı yaptırdığı anları Instagram sayfasından takipçileriyle paylaştı. Öte yandan Severcan, koronavirüs aşı sırası gelen vatandaşlara seslendi.

25 Nisan 2021, Pazar 11:33 Son Güncelleme:
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Bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından korunmak için, yetkililerin uyarılarını dikkate alan Volkan Severcan koronavirüs aşısı oldu. Severcan, koronavirüs aşısı yaptırmayanlara tepki göstererek, "Haydi Türkiye aşıya" etiketi ile aşı sırası gelen vatandaşlara çağrıda bulundu.

“YAHU DELİ MİSİNİZ?”

Aşı olduğu bir anı paylaşan Severcan şu ifadeleri kullandı, "Aşı ile ilgili şöyle bir söylenti var; yüzde 25’i geçmiş yüzde 40’a gelmiş aşı yaptırmayanlar. Yahu deli misiniz? Bir sürü safsata; yok DNA ile oynanmış, yok çip takılmış. Bu ülkenin bütün doktorları, bilim insanları 'aşı olun' diyor, bu cahiller olmuyor, bir de başkalarını caydırmaya çalışıyor. İnsanlar ölüyor! Arkadaşlarımız, komşularımız, yakınlarımız, iş arkadaşlarımız. Aşıya 'hayır' diyenler, yerine daha iyi bir fikriniz yoksa sesinizi kesin ve insanların kafasını karıştırmayı bırakın. Bu arada aşıdan korkanlar size yenin ediyorum hissetmedim bile. Ne olur sıranız geldiği zaman geç kalmadan aşınızı yaptırın."


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