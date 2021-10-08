Etkinlik Rehberi Volkanik patlama deneyi | Çocuklar için oyunlar

Volkanik patlama deneyi | Çocuklar için oyunlar

Etkinlik Rehberi

Volkanik patlama deneyi | Çocuklar için oyunlar

Çocuklar için oynanan volkanik patlama deneyi çocukların deney yaparken neden-sonuç ilişkisi kurabilme becerilerini pekiştireceklerdir

08 Ekim 2021, Cuma 14:13 Son Güncelleme:
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Volkanik patlama deneyi çocukların neden sonuç ilişkisi kurabilme becerilerini geliştirecek.

Malzemeler

Sirke, kabartma

tozu, şişe, boyalar.

NASIL OYNANIR? 

Öncelikle deneyi daha da eğlenceli bir hale getirmek adına şişemizi bir volkanmış gibi boyayalım ve ardından içerisine kabartma tozu dökelim. Çıkacak olan köpüklerin renkli olmasını isterseniz birkaç damla gıda boyası da dökebilirsiniz. Ardından sirkeyi dökün ve geri çekilin çünkü köpükler şişeden fışkıracak!

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Sabanur Kıraç - Anne Etkinlikleri
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