Volkanik patlama deneyi | Çocuklar için oyunlar
Çocuklar için oynanan volkanik patlama deneyi çocukların deney yaparken neden-sonuç ilişkisi kurabilme becerilerini pekiştireceklerdir
08 Ekim 2021, Cuma 14:13 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Volkanik patlama deneyi çocukların neden sonuç ilişkisi kurabilme becerilerini geliştirecek.
Malzemeler
Sirke, kabartma
tozu, şişe, boyalar.
NASIL OYNANIR?
Öncelikle deneyi daha da eğlenceli bir hale getirmek adına şişemizi bir volkanmış gibi boyayalım ve ardından içerisine kabartma tozu dökelim. Çıkacak olan köpüklerin renkli olmasını isterseniz birkaç damla gıda boyası da dökebilirsiniz. Ardından sirkeyi dökün ve geri çekilin çünkü köpükler şişeden fışkıracak!
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