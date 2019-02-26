Bu sezon derbilerde, ‘Biz bitti demeden bitmez’ diyen taraf Fenerbahçe oldu.
Galatasaray karşısında 2-0’dan 2-2’yi bulan Sarı-Lacivertliler, bu kez de ilk yarısını 3-0 yenik kapadığı Beşiktaş derbisinden 3-3’lük beraberlikle ayrılmayı başardı.
Hasan Ali'nin hafızlara kazınacak golünün ardından Volkan Demirel, kalesinden çıktı ve milli sol bekin yanına gitti. Çılgına dönen Volkan, Hasan Ali'yi alnından öptü.
Bir anda kendinden geçen Volkan, büyük sevinç yaşadı ve tribünlere doğru koştu.
Volkan'ın bu sevinci Beşiktaşlı taraftarların önünde yapması olay oldu.
İlk yarı Siyah-Beyazlı tribünlerden fark sesleri yükselirken ikinci yarı oluşan sonucun ardından iyice çılgına dönen taraftarlar, milli kaleciyi sosyal medyada eleştiri yağmuruna tuttu.