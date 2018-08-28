İlk üç haftaya göre en düşük kurtarış yüzdesine sahip olan isim olan Volkan, bu istatistikte ligin en kötü kalecisi oldu.

Volkan'ın grafiğini Premier Lig'de gören kaleci olmazken Fransa'da Angers'in yüzde 33 kurtarış oranına sahip kalecisi Butelle sarı-lacivertli eldiveni geride bırakmayı başardı! (Vatan)