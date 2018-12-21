Volkswagen 7 bin kişinin işine son verecek

Dünyanın en büyük otomobil üreticisi Volkswagen 4 bin kişinin Hannover’daki, 3 bin kişinin ise Emden'deki fabrikalardan olmak üzere toplam 7 bin işçinin işine son verileceğini açıkladı.

Tasarruf gerekçesiyle alınan kararlar kapsamında Volkswagen bünyesinde yer alan Porsche markasında ve Kassel kentindeki Volkswagen fabrikasında çalışanlara geçici sözleşmeler sunulacağı bildirildi. Volkswagen Yönetim Kurulu Başkanı Herbert Diess, elektronik araç üretimine ağırlık verileceğini söyleyerek, bazı modellerin farklı ülkelerde üretilmesi kararından dolayı işçi azaltma politikası uygulayacakları açıklamasında bulundu.

Yönetim tarafından yapılan açıklamada, Emden'deki fabrikada çeşitli markaların limuzinlerine ek olarak 20 bin euro'dan az e-kompakt bir otomobil üretileceği ile Hannover'daki e-otomobil ve elektrikli minibüs olan “ID Buzz” ve "Bulli"nin üretimlerine devam edileceği kaydedildi.

İHA