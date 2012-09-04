Volkswagen Golf 7. Jenerasyonu İle Karşımızda!

Yeni Golf 6. Jenerasyondan daha agresif çizgilerle geldi ama yine de sadeliğinden çok ödün vermemiş. Modelin ön tasarımında LED’lerle süslenmiş far yapısı dikkat çekiyor. Yan profilden son dönem hatchback modellerinin aksine yüksek bir tavan yapısı kullanan Golf, atalarının izinden pek ayrılmamış.

W Golf tasarlanırken öncelik her zaman kullanışlılık olmuştur ve yeni nesilde bundan payını almış. Görsel zenginlik adına aracın iç mekanından çalan tasarım farklılıkları yaratılmamış. Eskisine oranla büyüyen boyutları ile dikkat çeken Golf Mk7, selefinden birkaç mm daha uzun ve çok az daha geniş. İç mekana da olumlu şekilde yansıyan bu büyümeye rağmen yeni Golf eskisinden daha hafif bir yapıda olacak. Kullanılan malzeme teknolojisi Golf’ün kilo vermesine yardımcı olurken aynı zamanda daha ekonomik olmasına yardımcı olmuş.



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Golf’ün iç mekanı da artık daha çekici. Kaliteli malzemeler ve iyi işçilikle şekillendirilmiş iç mekan Golf sadeliğini üzerinden atmamış. Sürücüye yönelik tasarlanan ön konsolda artık daha gelişmiş bir multimedya sistemi var. Geliştirilen yeni süspansiyon sistemi sayesinde konforu arttırılmış olan model genişleyen arka diz mesafesi ile de arkada yolculuk edenlere daha fazla yaşam alanı sunuyor.

Yeni Golf, Volkswagen’in elindeki teknolojilerin neredeyse tamamını kullanacak. Şerit takip asistanı, otomatik park asistanı, şehir içi güvenlik sistemi, yorgunluk tespit sistemi, adaptif hız sabitleyici ve otomatik fren sistemi gibi güvenlik donanımları yeni modelde yerini alacak.

Golf sadece daha konforlu ve daha güvenli olmakla kalmıyor ve daha ekonomik hale de geliyor. Azalan ağırlık, rüzgar direnci düşük tasarım ve yeni nesil motorlarla Golf artık daha az yakıt tüketiyor. Markanın güncel modellerinde kullandığı 1.6 TDI 105 hp dizel motor ve 1.4 TSI 122 hp ile 1.2 TSI 105 hp benzinli motorların yanı sıra silindir kapatma teknolojisine sahip 1.4 TSI 140 hp motor da kaputun altında yer bulacak. Bu motorlarla yeni Golf gelmiş geçmiş en tasarruflu ve en çevreci Golf unvanını eline alıyor.

Güncel Golf’ten daha uygun bir fiyatla satılacağı duyurulan yeni Golf’ün ülkemize giriş tarihi ve fiyatı ile ilgili bir bilgi henüz elimizde yok.



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