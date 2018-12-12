Volkswagen Golf 8 için heyecan dorukta

Avrupa’da neredeyse yarım asırlık başarılı bir kariyeri geride bırakan Volkswagen Golf, şimdilerde sekizinci nesil modeli ile yola çıkmaya hazırlanıyor. 2019 yılının ortaları gibi piyasaya sunulacak olan Golf 8 için heyecan dorukta. Çünkü Volkswagen Golf kariyeri boyunca otomotiv sektöründe birçok En!i yaşadı ve yaşattı.

Golf markasının en çok satan modeli olmanın yanı sıra Avrupa’nın da en çok satan otomobili. Haziran 2013’te 30 milyonuncu Golf’ün üretim hattından çıkmasıyla dünyada tüm zamanların en çok satan üç otomobili arasındaki yerini aldı ve Avrupa’daki başarısını küresel alanda da ispatladı.

Avrupa’da oldukça rekabetçi olan kompakt hatchback pazarında da tüm rakipleri tarafından bir referans noktası olarak kabul edilen VW Golf adeta bu segmentin bir sembolü haline geldi. Avrupa’da biri C segmenti kompakt hatchback otomobillerden bahsettiğinde şüphesiz akıllara gelen ilk model segmentinin en popüler ismi olan Volkswagen Golf oluyor. Alman otomotiv devi de ona olan ilginin ne denli büyük olduğunun farkında ve merakla beklenen sekizinci nesil modelinin yola çıkmasına aylar kala heyecan katsayısını yükselttikçe yükseltiyor ve bundan son derece keyif alıyor.

Geçtiğimiz günlerde Volkswagen Brand Annual Session 2018 ’de markanın yıl içindeki faaliyetlerinin kısa bir değerlendirilmesi yapıldı ve 2019 yılına dair beklentilerin bahsedildi. Öte yandan 2019’da üretim hattından çıkacak olan modeller de listelendi. Önümüzdeki yılın ortalarında yola çıkacak olan sekizinci nesil Volkswagen Gof 8 içinse bir teaser gösterildi. Tabii bu birçok çizginin ötesine gidemeyen basit bir taslak. Ancak biz yine de Golf 8 hakkında öğrendiklerimiz tüm detayları sizinle paylaşalım.

Mevcut yedinci nesil Golf’ün karakteristik tasarımın yeni nesilde de büyük ölçüde korunacağı biliniyor. Tabii birkaç ufak tasarım dokunuşu illa ki olacaktır. Ancak Golf 8 için asıl yenilik kabin içinde ve burada kullanılan yüksek teknoloji ürünlerinde. VW tasarım patronu Klaus Bischoff, sekizinci nesil Golf’ün kabinindeki değişikliklerin devrim niteliğinde olacağını söyledi. Alman üretici mevcut Golf’ün iç tasarımını tamamen yenilemeye hazırlanırken yeni nesilde 44 yıllık Golf’ün en büyük dönüşümünü gerçekleştirmeyi planlıyor.

Her zamankinden daha fazla yazılıma sahip olacak olan Golf bir dizi aktif sürücü destek sistemi ile daha gelişmiş otonom sürüş fonksiyonlarına kavuşacak. Bu sayede segmentinde güvenlik açısından daha sağlam bir referans noktası haline gelecek. Bunun yanı sıra yeni nesil bağlantı özellikleriyle her zaman çevrimiçi kalacak yeni nesil Golf tamamıyla dijital olan kokpiti sayesinde ise kullanıcılarına eşsiz bir sürüş deneyimi sunacak.

Volkswagen, Golf 8’de mevcut MQB platformunu geliştirilmiş bir versiyon ile kullanmaya devam edecek. Halihazırda Golf 7 ile sunduğu motor ve şanzıman seçenekleri ise büyük ölçüde aynı kalacak. Tabii yeni nesil Golf’te melez hibrid güç üniteleri önemli bir rol üstelenecek. Motor yelpazesine halihazırda bulunan benzin ve dizel motorlara ek olarak gelecek 48 voltluk elektrik motorları ile hafif hibrid güç üniteleri dahil olacak. Bunun yanı sıra motor yelpazesinde GTE adı altında plug-in hibrid (takılabilir hibrid) seçenekleri de sunulacak. 250 ila 350 beygir civarında güç sunan yüksek performanslı GTI ve R varyantları ise aynen devam edecek.

e-Golf ise önümüzdeki yıl gelmesi beklenen giriş seviyesindeki kompakt elektrikli hatchback modeli Volkswagen ID hatchback nedeniyle yeni nesilde Golf serisinde yer almayacak.

Son olarak Alman otomotiv devinin Volkswagen Golf 8’in üretimine kesin olarak onay verdiğini belirtelim. İlk örnek ise 2019 model yılı ile Haziran 2019’da markanın Almanya’daki ana fabrikası olan Wolfsburg‘daki üretim hattından çıkacak.

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