Volkswagen logosunu değiştirdi

Alman otomotiv devi yeni dönemi başlatacak olan logosunu gün yüzüne çıkarttı. (üstteki eski logo)

Bir süredir Volkswagen’in logo değişikliğine gideceği biliyordu. Frankfurt Otomobil Fuarı’nda ID.3 adlı elektrikli otomobilini tanıtan Volkswagen’in yeni logosu da (altta) bu arabada yer aldı.

3 boyutlu görüntüsünü kaybeden logo daha sade görünüyor.

Volkswagen’in eski logosunda W simgesinin yuvarlak zemine temas etmesi yeni logoda kaldırıldı.

İşte Volkswagen'in yeni logosu: