Ekonomi Volkswagen'dan manuel araçlarla ilgili flaş karar!

Volkswagen'dan manuel araçlarla ilgili flaş karar!

Ekonomi

Volkswagen'dan manuel araçlarla ilgili flaş karar!

Alman otomobil üreticisi Volkswagen manueli tamamen bırakıyor. Otomotiv devi artık sadece otomatik şanzımanına yer verecek.

30 Ağustos 2021, Pazartesi 17:29 Son Güncelleme:
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Alman otomobil üreticisi Volkswagen (VW), otomobillerinde manuel şanzıman kullanmamaya başlandığını duyurdu. VW, Passat ve Tiguan modellerinde artık sadece otomatik şanzımanın yer alacağını açıkladı.

Kullanıcı ve çevre odaklı otomobillere yönelen Volkswagen, aldığı radikal kararı duyurdu. Volkswagen önce içten yanmalı motorları arkasında bırakmaya hazırlanıyor. 

Auto, Motor und Sport tarafından yayımlanan haberde Alman otomobil üreticisi yeni Tiguan’da manuel vites seçeneği tamamen bitecek. Otomotiv devinin bu kararı almasının nedeninin üretim maliyetlerinden tasarruf sağlanması olduğu belirtiliyor. 

2023'TEN İTİBAREN PİYASAYA SÜRÜLECEK

Manuel şanzımanların geliştirilmesini durdurarak maliyetlerden tasarruf etmek isteyen Volkswagen, 2023’ten itibaren piyasaya sürülecek olan kompakt SUV modeli 3.nesil Tiguan ile birlikte manuel şanzıman üretimine son verecek.

Diğer Volkswagen modelleri ise manuel şanzımana model değişikliğinin bir parçası olarak kademeli olarak veda edecek. 2030 yılından itibaren Çin, ABD ve Avrupa’nın büyük pazarlarında manuel şanzımanlı bir Volkswagen modeli olmayacağı tahmin ediliyor.


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